A Meneghini le preguntan por los cánticos de los hinchas de la U en su contra y así responde: “Están...”

El técnico de los azules abordó la molestia de los fanáticos que piden su salida tras el empate ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Francisco Meneghini, técnico de Universidad de Chile, habló tras el empate 1-1 ante Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera 2026 y abordó los duros cánticos que recibió de los hinchas azules en el Estadio Nacional.

Una vez finalizado el partido, los fanáticos del cuadro estudiantil se hicieron sentir y pidieron su salida con un contundente “Oh, Paqui ya se va”, que retumbó en todo el Estadio Nacional.

Al respecto, el entrenador argentino conversó con TNT Sports y fue categórico: “Entiendo la molestia, están en todo su derecho. No están conformes con lo que están viendo y los entiendo”.

Luego, en conferencia, remarcó: “A la gente no es mucho lo que se le puede decir. Entiendo perfectamente la molestia porque no les gusta lo que están viendo y los resultados no son positivos. Pero yo confío en el plantel, confío en el trabajo y que podemos revertir esta situación ya empezando el fin de semana que viene con Coquimbo".

Además, dejó en claro que no se plantea dejar su cargo en la U: “No, pienso en Coquimbo, en que el equipo juegue mejor como en el segundo tiempo y podamos ganar ese partido”.

Otras frases de Francisco Meneghini

El análisis del empate: “(Universidad de Concepción) se defendió bien, con mucha gente por detrás de la línea de la pelota y no encontramos la velocidad de circulación y los movimientos para quebrar esa defensa. El segundo tiempo fue muy distinto, con el gol bastante temprano y muchas chances de gol. Jugamos el partido que más queríamos jugar y, bueno, no pudimos encontrar ese segundo gol que nos diera la victoria".

La irregularidad de la U: “Hoy nos costó más encontrar los espacios para atacar. Lo de Palestino fue un tema más de todas las líneas, de todo el juego en general. Hoy estábamos en campo de ellos y no podíamos entrar. Lo ajustamos en el segundo tiempo, generamos varias opciones y es el equipo que queremos ver”.

La lesión de Charles Aránguiz: “Está pendiente el examen, pero obviamente pidió el cambio porque sentía la molestia y tenemos que seguir. Es un jugador muy importante para nosotros, uno de nuestros líderes, pero tenemos que seguir trabajando. Tenemos un plantel que nos puede dar variantes y ya con las bajas confirmadas, tenemos que encontrar otro once”.

La polémica mano de Pablo Parra que la U reclamó como penal: “Lo vio todo el estadio. Como mínimo, creo que lo que se merecía el final del partido, como se estaba dando, es que la revise el árbitro y que él analice detenidamente lo que pasó. Entre paréntesis, también hay un pase de un defensor en el área chica del arquero, lo cual si no va a cobrar el penal, era al menos un tiro libre para nosotros en el área chica”.

