Castellón revela qué le dijo Cabero por el penal no sancionado a la U: “Salimos perjudicados”

El empate entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera 2026 terminó con polémica en el Estadio Nacional, debido a una mano de Pablo Parra en el área penquista y que no fue sancionada como penal por el árbitro José Cabero, sin revisión del VAR.

La jugada desató los reclamos de los jugadores y el cuerpo técnico de la U, quienes rodearon al juez para exigirle explicaciones al término del partido. Uno de ellos fue Gabriel Castellón, quien abordó la polémica en zona mixta y no ocultó su molestia por la decisión.

“Para mí es una mano clara, en otros partidos se ha cobrado esa mano y hoy día yo también le dije a Cabero por qué no la cobró. Me dijo que no porque era una jugada fortuita, pero yo le digo que en otros partidos la han cobrado", declaró el portero de la U.

“Creo que el criterio debiese ser siempre igual. Si las cobran en otros partidos, en este partido deberían haberla cobrado y lamentablemente salimos perjudicados por eso. No sé si después hubiéramos hecho el penal", agregó.

De todas formas, el arquero azul fue autocrítico por el irregular inicio de temporada y abordó la responsabilidad del técnico Francisco Meneghini. “Nosotros somos los primeros responsables, somos los que estamos dentro de la cancha y los que tomamos la decisión. Obviamente hemos tomado decisiones erróneas en la cancha y eso nos ha llevado a que no podamos ganar".

“Al final somos un equipo, cada uno tiene su responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra dentro de la cancha a la hora de dar malos pases, de tomar malas decisiones. Más allá de eso, cada uno sabe la responsabilidad que tiene", complementó.