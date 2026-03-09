;

VIDEOS. No ganaba hace casi siete meses y hoy puso fin a su pesadilla: un grande renace en la Primera B

Santiago Wanderers derrotó a Deportes Santa Cruz y puso fin a una racha de 13 partidos consecutivos sin ganar en la Liga de Ascenso.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

Luego de casi siete meses y 13 partidos consecutivos sin ganar, Santiago Wanderers volvió a los triunfos en la Primera B, luego de imponerse este lunes por 3-2 ante Deportes Santa Cruz en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

En el marco de la tercera fecha de la Liga de Ascenso, el equipo dirigido por Francisco Palladino comenzó el partido cuesta arriba. A los 10′, Felipe Orellana abrió la cuenta para los “Albiazules” mediante un lanzamiento penal, instalando el 1-0 y el silencio momentáneo en Playa Ancha.

Pese al golpe tempranero, los “Caturros” lograron reponerse y encontraron la igualdad mediante otro penal convertido por Leandro Navarro (14′). Con el envión anímico, Wanderers siguió presionando y logró dar vuelta el marcador a los 34′, cuando Sergio Felipe apareció con un certero cabezazo para poner el 2-1.

La alegría, eso sí, duró poco. Antes del término del primer tiempo, Diego Arias (40′) volvió a silenciar a los hinchas locales al convertir el 2-2, dejando el compromiso abierto de cara al complemento.

Pero la tarde aguardaba por un protagonista especial: Javier Parraguez. El delantero de 36 años, que volvió al puerto tras su paso por el “Decano” en la temporada 2016-2017, ingresó a los 57′ y se encargó de poner el definitivo 3-2 a los 84′ para desatar los festejos en Valparaíso.

Con esto, Santiago Wanderers, cuyo último triunfo se remontaba al 15 de agosto de 2025, logró su primer festejo en la Primera B 2026 y escaló momentáneamente al cuarto lugar de la tabla con 4 puntos.

Santa Cruz, en tanto, sigue sin ganar y bajó a la duodécima posición con apenas 2 unidades. El actual líder del certamen es Deportes Puerto Montt, que suma 9 puntos en tres fechas disputadas.

Los goles del triunfo de Santiago Wanderers ante Santa Cruz





