Luego de casi siete meses y 13 partidos consecutivos sin ganar, Santiago Wanderers volvió a los triunfos en la Primera B, luego de imponerse este lunes por 3-2 ante Deportes Santa Cruz en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

En el marco de la tercera fecha de la Liga de Ascenso, el equipo dirigido por Francisco Palladino comenzó el partido cuesta arriba. A los 10′, Felipe Orellana abrió la cuenta para los “Albiazules” mediante un lanzamiento penal, instalando el 1-0 y el silencio momentáneo en Playa Ancha.

Pese al golpe tempranero, los “Caturros” lograron reponerse y encontraron la igualdad mediante otro penal convertido por Leandro Navarro (14′). Con el envión anímico, Wanderers siguió presionando y logró dar vuelta el marcador a los 34′, cuando Sergio Felipe apareció con un certero cabezazo para poner el 2-1.

La alegría, eso sí, duró poco. Antes del término del primer tiempo, Diego Arias (40′) volvió a silenciar a los hinchas locales al convertir el 2-2, dejando el compromiso abierto de cara al complemento.

Pero la tarde aguardaba por un protagonista especial: Javier Parraguez. El delantero de 36 años, que volvió al puerto tras su paso por el “Decano” en la temporada 2016-2017, ingresó a los 57′ y se encargó de poner el definitivo 3-2 a los 84′ para desatar los festejos en Valparaíso.

Con esto, Santiago Wanderers, cuyo último triunfo se remontaba al 15 de agosto de 2025, logró su primer festejo en la Primera B 2026 y escaló momentáneamente al cuarto lugar de la tabla con 4 puntos.

Santa Cruz, en tanto, sigue sin ganar y bajó a la duodécima posición con apenas 2 unidades. El actual líder del certamen es Deportes Puerto Montt, que suma 9 puntos en tres fechas disputadas.

Los goles del triunfo de Santiago Wanderers ante Santa Cruz

🔵⚪⚽ ¡NO TITUBEÓ!



Felipe Orellana tuvo de nervios de acero para convertir el penal de Deportes Santa Cruz en el arranque del partido de este #MatchdayLunes.



Felipe Orellana tuvo de nervios de acero para convertir el penal de Deportes Santa Cruz en el arranque del partido de este #MatchdayLunes.





⚽🟢💥 ¡En menos de cinco minutos!



Luego que Deportes Santa Cruz abriera el marcador desde los 12 pasos, Leandro Navarro hizo lo mismo para Santiago Wanderers en este #MatchdayLunes.



Luego que Deportes Santa Cruz abriera el marcador desde los 12 pasos, Leandro Navarro hizo lo mismo para Santiago Wanderers en este #MatchdayLunes.





🟢⚽🥵 ¡LOS GOLES NO DEJAN DE CAER!



Sergio Felipe definió desde el aire, aprovechando el tiro de esquina a favor de Santiago Wanderers en este #MatchdayLunes.



Sergio Felipe definió desde el aire, aprovechando el tiro de esquina a favor de Santiago Wanderers en este #MatchdayLunes.





🔵⚽💯 ¡BOMBAZO!



Diego Arias se inscribió con el último gol del primer tiempo de infarto en este #MatchdayLunes, y no podía ser para menos.



Diego Arias se inscribió con el último gol del primer tiempo de infarto en este #MatchdayLunes, y no podía ser para menos.




