El grave accidente que sacude a Lota Schwager tras su histórico ascenso: “Fractura craneal”

El histórico hincha del cuadro minero, Julio Rojas, fue víctima de un atropello en Coronel. “El vehículo involucrado se dio a la fuga sin prestar auxilio”, informó el club.

Bastián Lizama

Lota Schwager vivió una jornada de ensueño este fin de semana al derrotar por penales a Comunal Cabrero y conseguir el anhelado ascenso a la Segunda División, concretando su regreso al profesionalismo después de nueve años.

Sin embargo, en medio de los días de celebración, el cuadro de Coronel informó una lamentable noticia. Esto porque uno de los hinchas más emblemáticos del club fue atropellado en bicicleta y se encuentra hospitalizado.

A través de redes sociales, la propia institución detalló que “durante la mañana de este lunes, Julio Rojas, nuestro reconocido hincha minero, fue víctima de un atropello mientras se desplazaba en bicicleta tras finalizar su jornada laboral".

“El hecho ocurrió en la intersección de calle Los Álamos con Las Araucarias, en Lagunillas, comuna de Coronel, donde el vehículo involucrado se dio a la fuga sin prestar auxilio", agrega el comunicado.

En esa línea, Lota Schwager afirmó que “tras el accidente, Julio fue trasladado al Hospital de Coronel, donde se le diagnosticó fractura craneal y posteriormente fue trasladado a Clínica Andes”.

Además, explicaron que “según la información entregada por su familia, ha permanecido consciente en todo momento y actualmente se mantiene bajo constante observación médica".

“Desde el club enviamos toda nuestra fuerza y apoyo a Julio y su familia. Sabemos que su fuerza y temple colaborará para una pronta y completa recuperación. Estaremos atentos a nuevas informaciones sobre su estado de salud. ¡Fuerza, Julio!“, sentenció el club.

