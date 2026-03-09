;

Semana Santa 2026 en Chile: cuánto falta para el primer fin de semana largo del año y qué pasa con el comercio

La fecha es clave para personas y familias que planifican viajar a otras regiones.

Juan Castillo

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Karin Pozo

En solo 25 días más, Chile tendrá su primer fin de semana largo de 2026 con Semana Santa, que este año cae el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, según el calendario oficial de feriados difundido por el Gobierno

La fecha es clave para familias que planifican viajes cortos, turnos laborales y compras del mes, especialmente en un período donde se concentra el gasto de bolsillo.

El principal punto práctico es entender qué ocurre con el comercio: a diferencia de otros festivos del año, Semana Santa no está dentro del listado de feriados obligatorios e irrenunciables para trabajadores del comercio, por lo que supermercados, malls y retail podrían funcionar (dependiendo de turnos y decisiones de cada empresa).

¿Qué pasa con el comercio?

La Dirección del Trabajo recuerda que los feriados obligatorios e irrenunciables para dependientes del comercio son 1 de enero, 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, y 25 de diciembre.

En esos días, la regla es estricta: “los trabajadores que tienen derecho a ellos no pueden trabajar en dichos días”, incluso si existiera intención de pagar recargos.

Semana Santa, en cambio, no entra en esa categoría. Por eso, el funcionamiento del comercio se espera que sea normal, según la normativa general de descanso y por la planificación interna de cada cadena o local.

Pese a la norma, se recomienda al público confirmar horarios con anticipación (sobre todo en supermercados y centros comerciales), porque suelen operar con jornadas especiales.

Para quienes viajan, el “efecto fin de semana largo” también suele notarse en rutas, buses interurbanos y ocupación hotelera, por lo que comprar pasajes y reservar con tiempo puede evitar alzas de última hora o falta de cupos.

