Cambio de mando en Chile: revisa los cortes en Santiago y la restricción en la Ruta 68 para el miércoles

El cambio de mando en Chile traerá un plan especial de tránsito entre el 10 y el 12 de marzo, con cortes en el perímetro de La Moneda, desvíos para buses y restricciones en la Ruta 68.

La medida apunta a resguardar el normal desarrollo de actividades oficiales y puede impactar directamente a conductores, transporte público y logística.

El detalle fue entregado por el teniente coronel Carlos Cortés Olave, prefecto del Tránsito, quien anticipó que el foco más sensible estará en la conexión Santiago–Valparaíso.

En específico, explicó: “Esto tiene real impacto principalmente en la Ruta 68, en lo que respecta para el día 11, donde hay una prohibición de el desplazamiento de camiones desde las 7:00 de la mañana hasta las 15:00 horas en dirección hacia Valparaíso; y de las 16:00 horas hasta las 19:00 en dirección hacia Santiago”.

Cortes en La Moneda, Palacio Cousiño y Catedral: calles afectadas y desvíos de buses

Carabineros informó que el operativo comienza el martes 10 con intervenciones progresivas en el centro. Según Cortés, “esto comienza el día 10 con distintas intervenciones” y detalló que “a contar de las 15:00 horas todo el perímetro de La Moneda se va a ver interrumpido principalmente desde McIver hasta Manuel Rodríguez, y también desde la calzada norte de la Alameda hacia el norte”.

Para el miércoles 11, se repetirá el esquema desde la tarde. El prefecto señaló: “también se va a ver interrumpido el desplazamiento vehicular para el día 11 también a contar de las 15:00 horas en esos mismos lugares”. Además, se sumará otro punto crítico por actividades en el sector de Palacio Cousiño: “por Calle 18 desde San Isabel hacia el norte también se va a ver interrumpido el desplazamiento vehicular”.

El jueves 12, por la Oración por Chile, se ampliarán los cortes: “todo el perímetro de La Moneda y también de la Catedral Metropolitana se va a ver interrumpido el desplazamiento vehicular principalmente por Morandé, Compañía y también por lo que es Catedral”.

Carabineros advirtió que el plan también afectará recorridos de transporte público: “el desplazamiento tanto vehicular como de los buses… lo vamos a tener que derivar a diferentes corredores”, por lo que se recomienda salir con anticipación y preferir Metro en el centro.

Revisa el mapa con las restricciones del tránsito en Santiago acá:

Carabineros Ampliar

Carabineros Ampliar