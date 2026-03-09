Nueva rebaja en la jornada laboral: Conoce desde cuándo se trabajarán dos horas menos en Chile / Diego Martin

La implementación de la Ley 21.561, más conocida como la Ley de las 40 Horas, continúa su marcha en Chile.

Luego de que entrara en vigencia en 2024, quedan pocas semanas para que llegue el segundo cambio para un buen número de trabajadores y trabajadoras en el país.

Tras un primer paso que redujo la jornada de 45 a 44 horas, el calendario legal establece dos nuevos hitos obligatorios para las empresas.

¿Cuándo se trabajarán dos horas menos en Chile?

De acuerdo a lo estipulado en el artículo primero transitorio de la ley, la próxima reducción significativa ocurrirá el 26 de abril de 2026. En esta fecha, la jornada laboral obligatoria caerá de las 44 horas actuales a 42 horas semanales.

A fines de febrero, la Dirección del Trabajo (DT) emitió un dictamen para aclarar cómo se debe aplicar la rebaja. La autoridad precisó que esto debe realizarse de común acuerdo, además de que deberá quedar por escrito, respetando los marcos que establece la normativa.

A la par, también se abordaron escenarios en que no exista acuerdo. En estos casos, si la jornada original de 45 horas estaba distribuida en cinco días, el empleador tendrá que rebajar una hora en tres días de la semana para llegar a 42.

Si la jornada de 45 horas estaba repartida en seis días, la empresa tendrá que reducir 50 minutos en tres jornadas y quitar los 30 minutos restantes en un cuarto día de esa misma semana.

Ya en 2028, en la misma fecha, la ley tendrá plena vigencia cuando se implementen las 40 horas de trabajo semanales. Eso sí, nada impide que los empleadores se adelanten a esa fecha desde ya.