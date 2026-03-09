;

VIDEOS. “Se podría haber evitado, el principal culpable es el árbitro”: Hulk se desahoga tras la batalla campal contra Cruzeiro

El atacante del Atlético Mineiro dio la cara al ser parte de uno de los episodios más violentos de la historia del fútbol brasileño, el cual terminó con la expulsión de 23 jugadores.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Agencia Getty

Este domingo tuvo como protagonista en Brasil la final del Campeonato Mineiro, que enfrentó al Atlético Mineiro contra Cruzeiro, encuentro en que, lamentablemente, se desató una batalla campal que terminó con la expulsión de 23 jugadores y con ello el abrupto final del encuentro.

Todo comenzó con la jugada en donde el portero Everson tuvo un encontronazo desmedido con Christian, desatando la pelea que involucró a titulares y suplentes de ambos elencos.

Revisa también:

ADN

El informe final del árbitro Matheus Candançan selló la expulsión de otros 11 jugadores de Cruzeiro (Cassio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge) y 10 del Atlético Mineiro: Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Cassierra, Alan Minda y Hulk, además de los jugadores que iniciaron la batalla.

Hulk fue uno de los actores principales de la riña, que posteriormente, en una entrevista a las afueras del Mineirao, dio su parecer y expresó sus disculpas a todos los afectados.

“Es lamentable, como ya dije, no me cansaré de pedir disculpas. Claro que estamos defendiendo nuestros colores, y los vamos a hacer a muerte”, indicó el exseleccionado brasileño.

“Uno intenta calmar las cosas, pero con la sangre caliente en ese momento, ves a un compañero siendo agredido y automáticamente vas a reaccionar, porque tienes que defender a tu compañero y los colores de tu equipo”, recalcó Hulk, apuntando al origen del conflicto.

“Se podría haber evitado. El principal culpable de todo lo que pasó es el árbitro. Porque yo se lo había dicho al inicio del segundo tiempo: ‘Matheus, si no tienes el control del juego, olvídate, tienes que sacar las tarjetas’, porque empezaron a darse bofetadas, empujones, de todo, y él simplemente no hacía nada”, sentenció el delantero del Atlético Mineiro.

