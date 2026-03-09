Este domingo tuvo como protagonista en Brasil la final del Campeonato Mineiro, que enfrentó al Atlético Mineiro contra Cruzeiro, encuentro en que, lamentablemente, se desató una batalla campal que terminó con la expulsión de 23 jugadores y con ello el abrupto final del encuentro.

Todo comenzó con la jugada en donde el portero Everson tuvo un encontronazo desmedido con Christian, desatando la pelea que involucró a titulares y suplentes de ambos elencos.

El informe final del árbitro Matheus Candançan selló la expulsión de otros 11 jugadores de Cruzeiro (Cassio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge) y 10 del Atlético Mineiro: Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Cassierra, Alan Minda y Hulk, además de los jugadores que iniciaron la batalla.

BATALLA CAMPAL EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MINEIRO: algunas imágenes de la pelea entre los jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro.



📹 X/essediafoilouco pic.twitter.com/vl0AzRKqdK — TyC Sports (@TyCSports) March 9, 2026

Hulk fue uno de los actores principales de la riña, que posteriormente, en una entrevista a las afueras del Mineirao, dio su parecer y expresó sus disculpas a todos los afectados.

“Es lamentable, como ya dije, no me cansaré de pedir disculpas. Claro que estamos defendiendo nuestros colores, y los vamos a hacer a muerte”, indicó el exseleccionado brasileño.

“Uno intenta calmar las cosas, pero con la sangre caliente en ese momento, ves a un compañero siendo agredido y automáticamente vas a reaccionar, porque tienes que defender a tu compañero y los colores de tu equipo”, recalcó Hulk, apuntando al origen del conflicto.

“Se podría haber evitado. El principal culpable de todo lo que pasó es el árbitro. Porque yo se lo había dicho al inicio del segundo tiempo: ‘Matheus, si no tienes el control del juego, olvídate, tienes que sacar las tarjetas’, porque empezaron a darse bofetadas, empujones, de todo, y él simplemente no hacía nada”, sentenció el delantero del Atlético Mineiro.