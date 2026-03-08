Batalla campal empaña título del Cruzeiro en la final del Campeonato Mineiro / Globoesporte

Fue un domingo lleno de acción en Brasil con las finales a partido único de los diversos torneos estaduales.

Una curiosidad la marcó el Flamengo de Erick Pulgar, que se impuso por penales a Fluminense en el Campeonato Carioca para darle el primer título a Leonardo Jardim en su primer partido dirigiendo al cuadro rubronegro tras reemplazar a Filipe Luiz.

Algo igualmente inédito, pero bastante más grave, fue lo ocurrido en la definición del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro.

Kaio Jorge, a los 60 minutos, anotó el gol del tanto para el cuadro de la Raposa, pero el partido no pudo finalizar en tiempo reglamentario.

Todo luego que el arquero Everson se enfrascó en un choque con Christian, desatando una verdadera batalla campal entre la mayoría de ambos planteles en plena cancha del Mineirao.

Iván Román no estuvo citado en el Atlético Mineiro, con lo que no fue protagonista del enfrentamiento frontal, donde se apreciaron imágenes como la patada del portero Cassio, de Cruzeiro, sobre Lyanco.

Cabe destacar que el partido se dio por terminado y sin ningún expulsado, pero seguramente habrá sanciones en los próximos días para los involucrados.