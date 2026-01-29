;

Se desmayó mientras caminaba: transeúntes hallan a un hombre fallecido en la vía pública en Ñuñoa

Las autoridades informaron un corte de acera en el lugar del hallazgo por la presencia de Carabineros, que se encuentra realizando diligencias.

Durante la mañana de este jueves, se produjo el hallazgo de un cadáver perteneciente a un hombre en plena vía pública de la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana.

De acuerdo con la información preliminar, transeúntes encontraron a la persona sin vida en el exterior de un edificio con locales comerciales, ubicado en la intersección de avenida Irarrázaval con Bustamante.

Personal de seguridad municipal y Carabineros llegaron al lugar, donde constataron la muerte y confirmaron que se trataba de un hombre de entre 40 a 50 años, cuya identidad aún no ha sido establecida.

Hombre se desmayó en la calzada

Según el registro de cámaras de seguridad, se observa que el afectado caminaba por la calzada antes de desmayarse, por lo que se maneja la hipótesis de un fallecimiento por causas naturales o un problema de salud.

Desde Transporte Informa comunicaron un corte de acera en Parque Bustamante con Av. Irarrázaval, por la presencia de Carabineros, que se encuentra realizando diligencias en el lugar.

