Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 9 de marzo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla un duelo del Campeonato Nacional 2026 y otros dos de la Primera B.

Carlos Madariaga

Hoy, lunes 9 de marzo, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla tres partidos.

Unoi de estos encuentros darán el cierre a la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos son parte de la continuidad de la tercera jornada de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 9 de marzo comenzará a las 18:00 horas, en el Elías Figueroa de Valparaíso, donde Santiago Wanderers se medirá ante Deportes Santa Cruz. Francisco Soriano será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El otro partido de la jornada se desarrollará a contar de las 20:30 horas, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, donde Deportes Copiapó recibirá a Deportes Temuco, duelo que tendrá de árbitro a Franco Jiménez y que será transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2026

La Liga de Primera tendrá un único encuentro esta jornada, cuando desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional, Universidad de Chile enfrentará a la Universidad de Concepción. José Cabero impartirá justicia en el compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

