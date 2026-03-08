A una semana del fallecimiento del futbolista amateur Nicolás Vidal en medio de una llave de definición en el fútbol amateur de la región de Valparaíso, el dolor permanece en su ya exclub, Estrella Roja.

“Ha sido una semana muy dura, dura como familia y como club deportivo. Estuvimos el día martes en San Antonio retirando el cuerpo de Nicolás. Ha sido todo terrible. La verdad es que no se lo damos a nadie. Vamos a seguir buscando justicia por nuestro amigo. Sabemos que cayó el asesino, pero faltan muchos más y no nos vamos a quedar tranquilos hasta que paguen todos los responsables de este asesinato”, reconoció, en diálogo con ADN Te Acompaña, el presidente del equipo, Ricardo Tobar.

“Ahora estamos un poco más tranquilos en realidad y esperando que caigan los demás personajes, porque en realidad no fue solamente uno, acá tiene que pagar mucha gente. No solamente Nicolás fue el asesinado, mucha de nuestra gente está agredida. Necesitamos un poquito de velocidad respecto a lo judicial y que caigan las personas que correspondan”, dijo, apuntando también a la necesidad de una ley, la que bautizaron Nicolás Vidal, para mejorar la seguridad en los partidos de fútbol amateur, para lo cual incluso hubo una manifestación el pasado viernes en la Plaza Victoria.

“La verdad que ese día domingo no llegó la policía al recinto. También fuimos amenazados cuando terminó el partido de ida acá en Valparaíso. Íbamos con miedo en realidad de que pasara algo, nos habían recomendado que fuéramos con los cuidados pertinentes, pero nunca pensamos en venirnos con un jugador menos, con una persona menos y con el papá de dos niños que lamentablemente no van a tener nunca más su padre. Ni se imaginan el dolor que causaron esos delincuentes”, comentó Ricardo Tobar, indiferente a la desafiliación del club Cerro Alegre y la suspensión de partidos en ANFA hasta el 10 de marzo.

“Lo que les pase al equipo de ellos ya a nosotros no nos compete mucho. En realidad pueden haber miles de castigos, pueden haber miles de desafiliaciones, pero a nosotros, a Nicolás y a la familia no nos lo devolverán. Estamos enfocados en una cosa, que es estar con la familia y lo que pase después con respecto al campeonato se irá viendo en su debido tiempo”, dijo, recalcando la necesidad de justicia con Nicolás Vidal.

“Falta mucha gente, muchas personas que hicieron daño, si es que se le puede llamar personas en realidad, hicieron mucho daño a la gente de acá. Falta que detengan al director técnico a la jefa de delegación, al número tres, están todos identificados en realidad y no sé por qué aún no lo arrestan o no tienen alguna orden de detención”, cerró en ADN Te Acompaña el presidente del club Estrella Roja.