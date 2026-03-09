;

Nicolás Bisquertt hace historia y logra el mejor resultado del Team Para Chile en Juegos Paralímpicos de Invierno

El deportista nacional obtuvo el diploma paralímpico en el Super Gigante.

Carlos Madariaga

Nicolás Bisquertt hace historia y logra el mejor resultado del Team Para Chile en Juegos Paralímpicos de Invierno

Nicolás Bisquertt hace historia y logra el mejor resultado del Team Para Chile en Juegos Paralímpicos de Invierno / Team Para Chile

Nicolás Bisquertt es el único chileno que representa a nuestro país en los Juegos Paralímpicos de Milan-Cortina.

Sin embargo, el nacional es un experimentado en la materia, siendo esta su tercera participación en este tipo de eventos, cuestión que refrendó este lunes al lograr el mejor resultado de la historia del Team Para Chile en la cita invernal.

Revisa también:

ADN

Todo luego que Nicolás Bisquertt se quedó con el octavo lugar en el Super Gigante al realizar la bajada en 1 minuto, 16 segundos y 40 centésimas, tiempo que le permitió alcanzar el diploma olímpico entre 24 especialistas.

Contento por un diploma que no tenía, muy feliz por ese lado y avanzar en mis resultados, en mis terceros juegos. Quedan carreras. Creo que puedo más y quedan tres carreras para demostrarlo. Mañana voy con buenas sensaciones del Super de hoy, puedo dar un poco más”, explicó el deportista del Team Para Chile.

Nicolás Bisquertt aún puede mejorar más su actuación en Milan-Cortina, pues le resta por competir en el Combinado Alpino mañana martes 10, además del Slalom Gigante el viernes 13 y el Slalom el domingo 15.

De todas formas, ya dio muestras de mejoría a nivel de Juegos Paralímpicos, superando con este octavo lugar el noveno puesto que había logrado, como mejor registro, tanto en Pyeongchang 2018 como en Beijing 2022.

Contenido patrocinado

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

&#039;He dejado la vida en...&#039;: JC Rodríguez rompe el silencio y revela la razón de su salida de Chilevisión

'He dejado la vida en...': JC Rodríguez rompe el silencio y revela la razón de su salida de Chilevisión

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad