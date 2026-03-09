Nicolás Bisquertt hace historia y logra el mejor resultado del Team Para Chile en Juegos Paralímpicos de Invierno / Team Para Chile

Nicolás Bisquertt es el único chileno que representa a nuestro país en los Juegos Paralímpicos de Milan-Cortina.

Sin embargo, el nacional es un experimentado en la materia, siendo esta su tercera participación en este tipo de eventos, cuestión que refrendó este lunes al lograr el mejor resultado de la historia del Team Para Chile en la cita invernal.

Todo luego que Nicolás Bisquertt se quedó con el octavo lugar en el Super Gigante al realizar la bajada en 1 minuto, 16 segundos y 40 centésimas, tiempo que le permitió alcanzar el diploma olímpico entre 24 especialistas.

“Contento por un diploma que no tenía, muy feliz por ese lado y avanzar en mis resultados, en mis terceros juegos. Quedan carreras. Creo que puedo más y quedan tres carreras para demostrarlo. Mañana voy con buenas sensaciones del Super de hoy, puedo dar un poco más”, explicó el deportista del Team Para Chile.

Nicolás Bisquertt aún puede mejorar más su actuación en Milan-Cortina, pues le resta por competir en el Combinado Alpino mañana martes 10, además del Slalom Gigante el viernes 13 y el Slalom el domingo 15.

De todas formas, ya dio muestras de mejoría a nivel de Juegos Paralímpicos, superando con este octavo lugar el noveno puesto que había logrado, como mejor registro, tanto en Pyeongchang 2018 como en Beijing 2022.