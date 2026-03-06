;

Competirá en cinco pruebas: Nicolás Bisquertt, el único chileno en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026

Este sábado comenzará la participación nacional en Milán-Cortina.

Carlos Madariaga

Competirá en cinco pruebas: Nicolás Bisquertt, el único chileno en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026

Competirá en cinco pruebas: Nicolás Bisquertt, el único chileno en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 / Team Para Chile

Tras la disputa de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, llegó el momento del deporte paralímpico para brillar en la instancia.

En la “cita de los agitos” habrá representación chilena, pero solo con un nombre, quien buscará dejar en alto la bandera nacional.

Revisa también:

ADN

Se trata de Nicolás Bisquertt, que disputará sus terceros Juegos Paralímpicos, donde tendrá una intensa actividad, pues estará en cinco categorías.

“Vengo en forma, no he tenido lesiones. Además, en los entrenamientos en la pista me sentí muy cómodo, por ese lado estoy contento y tranquilo”, dijo el deportista paralímpico, oriundo de Rengo, en la previa a su debut este sábado, cuando dispute la prueba de Descenso, competencia que arrancará a las 07:50 horas de Chile.

“La preparación ha sido muy buena. Nicolás llega preparado, con confianza, con buen ritmo de carrera y resultados dentro del Circuito. Vamos con tranquilidad”, complementó su entrenador, Diego León, de cara a un agenda que también lo tendrá disputando las finales de Súper Gigante (lunes 9), Combinado Alpino (martes 10), Eslalon Gigante (viernes 13) y Eslalon (domingo 15).

El calendario de Nicolás Bisquertt en los Juegos Paralímpicos 2026

Sábado 7 de marzo

07:50 hrs | Descenso.

Lunes 9 de marzo

07:50 hrs | Súper Gigante.

Martes 10 de marzo

06:10 hrs | Combinado Alpino (Super G).

09:50 hrs | Combinado Alpino (Eslalon).

Viernes 13 de marzo

05:00 hrs | Eslalon Gigante (Run 1).

09:00 hrs | Eslalon Gigante (Run 2).

Domingo 15 de marzo

05:00 hrs | Eslalon (Run 1).

08:00 hrs | Eslalon (Run 2).

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad