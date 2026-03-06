Competirá en cinco pruebas: Nicolás Bisquertt, el único chileno en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 / Team Para Chile

Tras la disputa de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, llegó el momento del deporte paralímpico para brillar en la instancia.

En la “cita de los agitos” habrá representación chilena, pero solo con un nombre, quien buscará dejar en alto la bandera nacional.

Se trata de Nicolás Bisquertt, que disputará sus terceros Juegos Paralímpicos, donde tendrá una intensa actividad, pues estará en cinco categorías.

“Vengo en forma, no he tenido lesiones. Además, en los entrenamientos en la pista me sentí muy cómodo, por ese lado estoy contento y tranquilo”, dijo el deportista paralímpico, oriundo de Rengo, en la previa a su debut este sábado, cuando dispute la prueba de Descenso, competencia que arrancará a las 07:50 horas de Chile.

“La preparación ha sido muy buena. Nicolás llega preparado, con confianza, con buen ritmo de carrera y resultados dentro del Circuito. Vamos con tranquilidad”, complementó su entrenador, Diego León, de cara a un agenda que también lo tendrá disputando las finales de Súper Gigante (lunes 9), Combinado Alpino (martes 10), Eslalon Gigante (viernes 13) y Eslalon (domingo 15).

El calendario de Nicolás Bisquertt en los Juegos Paralímpicos 2026

Sábado 7 de marzo

07:50 hrs | Descenso.

Lunes 9 de marzo

07:50 hrs | Súper Gigante.

Martes 10 de marzo

06:10 hrs | Combinado Alpino (Super G).

09:50 hrs | Combinado Alpino (Eslalon).

Viernes 13 de marzo

05:00 hrs | Eslalon Gigante (Run 1).

09:00 hrs | Eslalon Gigante (Run 2).

Domingo 15 de marzo

05:00 hrs | Eslalon (Run 1).

08:00 hrs | Eslalon (Run 2).