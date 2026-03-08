Noé Aravena e Ignacio Zavala se quedan con la medalla de plata de la fecha del Circuito Sudamericano de voleibol playa en Rancagua / Fevochi

Este domingo se disputó la última jornada de la segunda fecha del Circuito Sudamericano de voleibol playa, desarrollada en la Medialuna Monumental de Rancagua.

Aunque los primos Marco y Esteban Grimalt corrían como favoritos para dar la pelea, se vieron sorprendidos en semifinales por otra dupla chilena, Noé Aravena e Ignacio Zavala.

Con un doble 21-14, se impusieron para meterse en la final del campeonato en Rancagua.

Pese a dar batalla, llegando a estar igualados a 19 en el primer set, los paraguayos Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo se quedaron con el título al ganar por 22-20 y 21-14.

El podio continental lo completaron los primos Grimalt, que en el partido por el bronce derrotaron en dos sets a la dupla de los venezolanos Esyenser Delgado y Oscar Krichner.

En tanto, en el cuadro femenino, la dupla de las brasileñas Andressa Wanderly y Taina Bigi superaron 2-0 a la dupla de Ecuador y se quedaaron por tercer año consecutivo con el oro en el Campeonato Sudamericano de Voleibol Playa.