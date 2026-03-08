Noé Aravena e Ignacio Zavala se quedan con la medalla de plata de la fecha del Circuito Sudamericano de voleibol playa en Rancagua
La joven dupla nacional eliminó a los primos Grimalt en semifinales, pero no pudo quedarse con el título.
Este domingo se disputó la última jornada de la segunda fecha del Circuito Sudamericano de voleibol playa, desarrollada en la Medialuna Monumental de Rancagua.
Aunque los primos Marco y Esteban Grimalt corrían como favoritos para dar la pelea, se vieron sorprendidos en semifinales por otra dupla chilena, Noé Aravena e Ignacio Zavala.
Con un doble 21-14, se impusieron para meterse en la final del campeonato en Rancagua.
Pese a dar batalla, llegando a estar igualados a 19 en el primer set, los paraguayos Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo se quedaron con el título al ganar por 22-20 y 21-14.
El podio continental lo completaron los primos Grimalt, que en el partido por el bronce derrotaron en dos sets a la dupla de los venezolanos Esyenser Delgado y Oscar Krichner.
En tanto, en el cuadro femenino, la dupla de las brasileñas Andressa Wanderly y Taina Bigi superaron 2-0 a la dupla de Ecuador y se quedaaron por tercer año consecutivo con el oro en el Campeonato Sudamericano de Voleibol Playa.
