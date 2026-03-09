La selección chilena femenina de hockey césped, Las Diablas, lograron un nuevo hito en su historia al ganar ayer domingo el título del Pre Mundial, refrendando la clasificación que habían logrado el sábado al vencer en semifinales a Japón.

Una de las grandes figuras del elenco nacional fue Natalia Salvador, portera que apenas recibió dos goles y que fue escogida la mejor arquera del torneo.

“La verdad es que estuvo increíble poder lograr nuestra segunda clasificación en la historia del hockey chileno, es un sueño y un objetivo cumplido que tenemos. Así que estamos muy contentas, además que después terminamos ganando el el torneo fue el broche de oro”, comentó, ya en el día después del título a ADN TOP, donde vencieron en la final a Australia, 8 del mundo, y a quienes ya habían derrotado en la fase de grupos.

“Sí, superó nuestras expectativas. Nosotras siempre salimos a la cancha pensando en que podemos ganarle a cualquiera y dando lo mejor de nosotras, pero también sabíamos que Australia es una potencia mundial y que iba a ser difícil. Creo que salimos muy convencidas, pero también un poco, no sé si sorprendidas, pero sí muy contentas y muy entusiasmadas porque logramos algo también histórico. Nunca le habíamos ganado a Australia ni menos dos veces”, recalcó Natalia Salvador, que también valoró su rol en las semifinales contra Japón, donde fue clave para el trounfo en los shootouts.

“Creo que sí, es de los mejores partidos de mi carrera. Japón salió a luchar como salimos a luchar nosotras, estuvo muy difícil la primera parte, pero ahí lo pudimos sostener el marcador cerrado, 1-0 íbamos perdiendo. Después, en los últimos dos minutos, minuto y medio, mis compañeras lograron meter el gol y ahí seguimos trabajando hasta los shootouts y estábamos convencidas que no los íbamos a perder”, comentó, apuntando a la revancha que significó el Pre Mundial para las Diablas.

“Yo creo que la clave fue todas las experiencias también que hemos tenido antes. Venimos entrenando muy duro desde hace mucho tiempo y ahora estamos muy contentos porque logramos el cupo al Mundial, pero hubo casos antes que no lo logramos: perdimos una semifinal de la Nations Cup el año pasado, perdimos la semifinal de los Panamericanos, esas dos en ese mismo arco, en esa misma cancha. Eso creo que lo que me preparó a mí y también a mis compañeras para poder afrontar este desafío y hoy día obtener el cupo al Mundial. Las experiencias previas y los años de trabajo y de no a veces no tantas alegrías, pero seguir tocando la puerta hasta que va a llegar un minuto en que se va a abrir. Yo antes de los shootouts dije “este es, no hay otra opción, este es el minuto, hoy día es”“, reflexionó, emocionada también al validar el legado de la fallecida exportera del equipo, Claudia Schüler.

“Yo creo que no sólo este partido, siempre me ha estado acompañando, siempre he estado presente conmigo, con todas mis compañeras. Siempre me encomiendo a ella, así que agradecerle también porque hubo en un de penales que ella estuvo de nuestro lado. Tuvimos un poco de suerte y no creo que fue suerte, yo sé que es ella”, recalcó Natalia Salvador, ya pensando en el sorteo del 17 de marzo, cuando conocerán a sus rivales para el Mundial.

“No sé si elegiría un rival. Yo creo que vamos por todo, ese es nuestro objetivo. No te podría decir ahora un resultado numérico, pero para mí el objetivo es ir a pelear como hemos peleado estos partidos, sabiendo que les podemos ganar a cualquiera. Cualquiera que se ponga al frente nuestro va a tener a las Diablas luchando hasta el último minuto. Así que ese es el objetivo, ir a demostrar todo lo que hemos trabajado todos estos años”, cerró la portera de 32 años en ADN TOP.