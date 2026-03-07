;

VIDEO. Las Diablas hacen historia y clasifican a su segundo Mundial de hockey césped tras sufrido triunfo en Ñuñoa

La selección nacional de la especialidad buscará este domingo el título del Pre Mundial luego de ganar en semifinales a Japón.

Carlos Madariaga

Este sábado, la selección chilena de hockey césped hizo historia al conseguir su segunda clasificación a un Mundial de la especialidad tras clasificarse a la final del Pre Mundial que se disputa en nuestro país.

La faena no fue nada sencilla para las Diablas, pues Japón, que las supera por dos lugares en el ranking mundial, anotó en el primer cuarto.

Sin embargo, Doménica Ananías consiguió el empate que le permitió a Chile ir a los shootouts, donde la portera Natalia Salvador fue clave para el triunfo nacional.

“Venimos trabajando hace muchos años para esto. Estoy muy contenta. Lo dimos todo. No fue nuestro mejor partido, pero demostramos que luchamos hasta el final. Hemos defendido como nunca, el objetivo es ser una muralla y lo hemos demostrado”, dijo la arquera, honrando el lugar de la fallecida Claudia Schüler, a quien reemplazó en la portería de las Diablas tras su fallecimiento.

Sé que ella nos acompaña en todo momento, asi que lograr el segundo Mundial acá nos emociona mucho”, comentó una feliz Natalia Salvador, fundamental para la clasificación nacional a una segunda cita planetaria, que se disputará en agosto en Países Bajos y Bélgica.

“Estoy súper emocionado. Ir al Mundial por segunda vez no es casualidad y se está logrando a punta de trabajo, entrenamos todos los días desde las 7 de la mañana. Hay mucho esfuerzo detrás, esto no es gratis, la mitad de nuestras jugadoras estudian o trabajan en paralelo. Acá hay más que hockey, hay garra y corazón”, complementó su técnico, Cristóbal Rodríguez.

Mañana domingo, Chile buscará el título del Pre Mundial enfrentando a Australia, a quienes ya vencieron en la fase de grupos.

“Nos costó en los primeros minutos encontrar el juego, pero este equipo tiene garra y lo fuimos a buscar. Los shootouts eran opción y pudimos convertir. Es un día que no vamos a olvidar, pero este equipo siempre quiere ir por más y la preparación ya empieza desde mañana”, dijo otra de las figuras chilenas, Manuela Urroz.

