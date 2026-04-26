;

¡Carrera de corpóreos en el Maratón de Santiago! Así fue el divertido momento y su ganador

Los distintos corpóreos presentes en el evento compitieron para ver quién era el más veloz.

Felipe Romo

Matías Zurita

El Maratón de Santiago vivió un divertido momento cortesía de los corpóreos de las distintas marcas presentes en la carrera. Estos personajes se propusieron una carrera entre todos.

ADN Deportes estuvo presente y captó este episodio que dejó varias risas en el público y los competidores.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad