¡Carrera de corpóreos en el Maratón de Santiago! Así fue el divertido momento y su ganador
Los distintos corpóreos presentes en el evento compitieron para ver quién era el más veloz.
El Maratón de Santiago vivió un divertido momento cortesía de los corpóreos de las distintas marcas presentes en la carrera. Estos personajes se propusieron una carrera entre todos.
ADN Deportes estuvo presente y captó este episodio que dejó varias risas en el público y los competidores.
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