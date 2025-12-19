Camilo Huerta recientemente compartió en Instagram un video donde relató la situación que vivió mientras realizaba su rutina deportiva. El exchico reality, que recientemente se separó de Marité Matus, mostró su molestia por la presencia de un equipo de prensa que lo siguió hasta el gimnasio.

“Les quiero contar un poquito la situación en que estoy. Aquí estoy en el gimnasio, tengo, cacha, la prensa, desde las 7 de la mañana”, afirmó en la grabación, mostrando a las personas que lo esperaban fuera del recinto.

El preparador físico agregó: “Hay cámaras también y no sé por qué me siguen tanto, por qué me andan buscando, así que yo no sé. Se supone que vengo a entrenar, a descansar. Déjense de seguirme si no les voy a hablar”.

“Bueno, para los que dicen que estoy un poquito locate, volví al gimnasio. Me había quedado pendiente la horita de cardio, así que, ya estamos ya, esa es, que tengan lindo día, vamos con todo”, concluyó.

Cabe recordar que la única vez que el exchico reality habló con un medio tras su quiebre fue en Hay que decirlo, donde decidió hacer una aclaración ante los rumores que lo vinculaban con Valentina Roth. En ese entonces confirmó que iban al mismo gimnasio y señaló que “algunas veces me la topo y otras veces ni nos vemos, saludo cordial y sería”.

Además, el exchico reality regresó hace pocos días a sus redes sociales, luego de mantenerse inactivo tras la separación.