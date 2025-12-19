;

VIDEO. “Dejen de seguirme”: Camilo Huerta tuvo incómodo momento con la prensa en el gimnasio

El preparador ha enfrentado en el último tiempo dos polémicas: el quiebre de su relación con Marité Matus y también lo vincularon con Valentina Roth.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Camilo Huerta recientemente compartió en Instagram un video donde relató la situación que vivió mientras realizaba su rutina deportiva. El exchico reality, que recientemente se separó de Marité Matus, mostró su molestia por la presencia de un equipo de prensa que lo siguió hasta el gimnasio.

Les quiero contar un poquito la situación en que estoy. Aquí estoy en el gimnasio, tengo, cacha, la prensa, desde las 7 de la mañana”, afirmó en la grabación, mostrando a las personas que lo esperaban fuera del recinto.

El preparador físico agregó: “Hay cámaras también y no sé por qué me siguen tanto, por qué me andan buscando, así que yo no sé. Se supone que vengo a entrenar, a descansar. Déjense de seguirme si no les voy a hablar”.

Revisa también:

ADN

Bueno, para los que dicen que estoy un poquito locate, volví al gimnasio. Me había quedado pendiente la horita de cardio, así que, ya estamos ya, esa es, que tengan lindo día, vamos con todo”, concluyó.

Cabe recordar que la única vez que el exchico reality habló con un medio tras su quiebre fue en Hay que decirlo, donde decidió hacer una aclaración ante los rumores que lo vinculaban con Valentina Roth. En ese entonces confirmó que iban al mismo gimnasio y señaló que “algunas veces me la topo y otras veces ni nos vemos, saludo cordial y sería”.

Además, el exchico reality regresó hace pocos días a sus redes sociales, luego de mantenerse inactivo tras la separación.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad