Desvíos y cortes de tránsito: el plan de contingencia para Valparaíso y Viña del Mar durante el cambio de mando 2026 en Chile

Además, se anunció la suspensión de clases en algunos establecimientos.

José Campillay

Estamos ad portas del cambio de mando presidencial en Chile, con la salida de Gabriel Boric Font y la llegada de José Antonio Kast al poder.

El evento republicano está agendado para este miércoles 11 de marzo a las 12:00 horas en el salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso.

Al tratarse de un evento oficial en la presidencia, con una importante congregación de invitados nacionales e internacionales, se estableció un plan de contingencia para aplicarse en los alrededores del histórico edificio.

Las autoridades anunciaron algunos cortes y desvíos de tránsito, tanto en la ciudad puerto como Viña del Mar, además de la suspensión de clases en 30 establecimientos educacionales de ambas comunas.

A través de redes sociales y sus canales oficiales, Carabineros informó que las modificaciones viales comenzarán el martes 10 de marzo con algunos cortes y prohibiciones temporales para estacionar.

En cuanto a la interrupción del tráfico, se iniciará el mismo 11 a partir de las 06:30 horas y se mantendrá hasta las 16:00 hrs. del mismo día. Esto, sujeto a modificaciones según contingencia.

En el entorno del Congreso se establecerá un perímetro con restricciones de acceso, donde solo podrán ingresar residentes en el cuadrante comprendido por las calles Yungay, avenida Francia, Independencia y Prieto.

Dentro de esa área, el tránsito vehicular estará totalmente suspendido en avenida Argentina entre Chacabuco e Independencia en ambos sentidos, en Pedro Montt entre avenida Argentina y avenida Uruguay, en Juana Ross entre avenida Argentina e Independencia, en Victoria entre Uruguay y Rancagua y en avenida Uruguay entre Pedro Montt y Victoria.

Además, se dispondrán desvíos desde la Ruta 68 hacia Valparaíso, derivando el flujo por avenida Santos Ossa, avenida Argentina e Independencia.

Desde Viña del Mar en dirección a la Ruta 68, los vehículos deberán utilizar avenida Errázuriz, avenida Francia, Colón y Santos Ossa para empalmar con la carretera.

Suspensión de clases

En paralelo al operativo de tránsito, la Seremi de Educación de la región de Valparaíso confirmó la suspensión de actividades escolares el miércoles 11 de marzo sin recuperación de clases.

“La Seremi de Educación de Valparaíso anunció la suspensión de clases en 30 colegios de Valparaíso y Viña del Mar debido al Cambio de Mando Presidencial el 11 de marzo”, informó el organismo, precisando que la medida se aplica a recintos ubicados dentro de los perímetros de seguridad del Congreso y de Cerro Castillo.

En total, la determinación afecta a 28 colegios de Valparaíso y 2 de Viña del Mar, con el objetivo de facilitar el despliegue del dispositivo de seguridad y evitar complicaciones de desplazamiento para estudiantes y apoderados el día de la ceremonia.

Puedes revisar el detalle AQUÍ.

