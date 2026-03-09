Cambio de mando Chile 2026: a qué hora es, quién transmite y cómo será la ceremonia entre José Antonio Kast y Gabriel Boric
El acto de esta semana se realizará en el Salón de Honor del Congreso, donde el mandatario saliente entregará los símbolos del poder ante el Pleno.
Este miércoles 11 de marzo de 2026, Chile vivirá una nueva jornada de tradición republicana con el cambio de mando presidencial.
En una ceremonia ante el Congreso Pleno en Valparaíso, el presidente saliente, Gabriel Boric, hará entrega de la banda presidencial y la piocha de O’Higgins a José Antonio Kast, quien asumirá la jefatura de Estado por los próximos cuatro años.
El inicio oficial será a las 12:00 horas en el Salón de Honor del edificio.
¿Quién transmite el cambio de mando 2026 en Chile?
La instancia será transmitida de forma íntegra por las señales oficiales de TV Senado y TV Cámara.
Al ser un evento de interés nacional, los canales de televisión abierta se sumarán a la cadena para llevar los detalles del traspaso en vivo a todo el país. ADN también contará con una transmisión especial en el dial y cobertura EN VIVO en esta misma web.
Los invitados internacionales al cambio de mando en Chile:
La lista de invitados internacionales que han confirmado su asistencia para este miércoles incluye a varios presidentes, ministros y autoridades con diversos puestos, incluyendo al Rey Felipe VI de España.
En el primer grupo aparecen: Daniel Noboa (Ecuador), Javier Milei (Argentina), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Nasry Asfura (Honduras), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Rodrigo Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay), Tamas Sulyok (Hungría), Vahagn Khachaturyan (Armenia) y Yamandú Orsi (Uruguay).
Otros nombres son:
- Alix Didier Fils-Aimé, primer ministro de Haití
- Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos
- Andrii Sybiha, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania
- Anna Maria Bernini, ministra de la Universidad y la Investigación de Italia
- Carlos Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala
- Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos
- Christopher Philip James Elmore, subsecretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido
- Éléonore Caroit, ministra encargada de la Francofonía, Cooperación Internacional y de los Franceses en el extranjero, de Francia
- Emídio Sousa, secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, de Portugal
- Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador
- Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores de Perú
- Kirti Vardhan Singh, ministro de Estado de Asuntos Exteriores de India
- Lasha Darsalia, viceministro de Relaciones Exteriores de Georgia
- Ni Hong, ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China
- Rachid Talbi Alami, presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos
- Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América latina y el Caribe de México
- Raymonde Gagné, presidenta del Senado de Canadá
- Thani Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos
- Valdrack Jaentschke, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua
- Wojciech Zajączkowski, viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia
