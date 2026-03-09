Cambio de mando Chile 2026: a qué hora es, quién transmite y cómo será la ceremonia entre José Antonio Kast y Gabriel Boric

Este miércoles 11 de marzo de 2026, Chile vivirá una nueva jornada de tradición republicana con el cambio de mando presidencial.

En una ceremonia ante el Congreso Pleno en Valparaíso, el presidente saliente, Gabriel Boric, hará entrega de la banda presidencial y la piocha de O’Higgins a José Antonio Kast, quien asumirá la jefatura de Estado por los próximos cuatro años.

El inicio oficial será a las 12:00 horas en el Salón de Honor del edificio.

¿Quién transmite el cambio de mando 2026 en Chile?

La instancia será transmitida de forma íntegra por las señales oficiales de TV Senado y TV Cámara.

Al ser un evento de interés nacional, los canales de televisión abierta se sumarán a la cadena para llevar los detalles del traspaso en vivo a todo el país. ADN también contará con una transmisión especial en el dial y cobertura EN VIVO en esta misma web.

Los invitados internacionales al cambio de mando en Chile:

La lista de invitados internacionales que han confirmado su asistencia para este miércoles incluye a varios presidentes, ministros y autoridades con diversos puestos, incluyendo al Rey Felipe VI de España.

En el primer grupo aparecen: Daniel Noboa (Ecuador), Javier Milei (Argentina), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Nasry Asfura (Honduras), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Rodrigo Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay), Tamas Sulyok (Hungría), Vahagn Khachaturyan (Armenia) y Yamandú Orsi (Uruguay).

Otros nombres son: