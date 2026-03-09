Vivir en La Moneda: los posibles peligros ocultos para la salud mental tras la decisión de José Antonio Kast

Estamos ad portas del cambio de mando en Chile, con José Antonio Kast asumiendo como nuevo Presidente de la República y llegando a La Moneda, literalmente hablando.

Hay que recordar que el mandatario electo había anunciado su intención de vivir en el palacio presidencial del país, generando opiniones divididas y mucha incertidumbre por temas logísticos.

Pero más allá de lo que respecta a las señales dentro del escenario político, esta idea da pie a un debate no menor en torno a la salud mental.

Con su acción surge la interrogante sobre los efectos pueda tener el vivir en el mismo lugar donde se trabaja. Esto, desde una perspectiva del bienestar personal.

Según explica la psicóloga de Clínica Alemana, Solange Anuch, esta situación “representa una señal de disponibilidad y vocación de servicio”, aunque invita a reflexionar sobre la importancia del autocuidado.

Vivir en el mismo entorno donde se ejerce el cargo, sostiene, “supone el desafío de resguardar espacios personales que permitan proteger la salud mental", sobre todo “en un entorno de alta exigencia y exposición pública”.

El riesgo del “modo trabajo” permanente

La especialista advierte que la falta de límites físicos puede derivar en un estado de “activación permanente”, haciendo difusos los límites entre el descanso y el “modo trabajo”. Esto, suponiendo una eficacia concreta y dedicación real en todo momento.

“Si no existen límites internos bien definidos, la persona y el cargo tienden a fusionarse, absorbiendo una alta presión simbólica”, explica Anuch. Esa fusión constante con el rol puede detonar tensión sostenida y desgaste progresivo.

Cuando no hay señales claras de inicio o término de la jornada, el cerebro “puede mantenerse en estado de alerta continua”, lo que extiende las exigencias laborales más allá de horarios.

“Sin una ordenada arquitectura interna, el trabajo termina invadiendo la identidad y todos los espacios de una persona”, complementó.

Estrategias para cuidar la mente

Para la psicóloga, la clave no está únicamente en separar físicamente los espacios, sino en establecer límites desde el área cognitiva: “No es tan importante el lugar físico donde se trabaja, sino la capacidad de delimitar cognitivamente los distintos roles”.

Solange propone cuatro pilares para resguardar la salud mental cuando vida y trabajo se desarrollan bajo el mismo techo:

Rituales de transición: crear rutinas de inicio y cierre de jornada, como realizar una caminata breve o una ducha al finalizar el día.

crear rutinas de inicio y cierre de jornada, como realizar una caminata breve o una ducha al finalizar el día. Límites espaciales: definir un lugar fijo para el trabajo y evitar hacerlo desde la cama; incluso pequeños cambios en la disposición del entorno ayudan al cerebro a diferenciar roles.

definir un lugar fijo para el trabajo y evitar hacerlo desde la cama; incluso pequeños cambios en la disposición del entorno ayudan al cerebro a diferenciar roles. Acuerdos familiares explícitos: establecer horarios, reglas de interrupción y espacios compartidos de encuentro para ordenar la convivencia.

establecer horarios, reglas de interrupción y espacios compartidos de encuentro para ordenar la convivencia. Higiene mental y física: vestirse para trabajar, hacer pausas regulares, evitar revisar correos fuera del horario laboral y mantener rutinas de descanso.

“La salud mental necesita una vida que no sea solo productividad”, enfatiza la profesional, recomendando programar actividades recreativas, deportivas o artísticas “con la misma seriedad que una reunión laboral”.

Asimismo, Anuch advierte sobre las señales de alerta: “La culpa constante por no estar trabajando, la revisión compulsiva de mensajes incluso en momentos familiares y la incapacidad de recordar el último día de descanso real”.

Si la casa “deja de sentirse como un refugio y se transforma únicamente en exigencias”, es momento de buscar ayuda profesional.