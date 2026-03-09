;

Con nuevo álbum y formación original: Los Tres anuncian histórico show en Moncticello

La banda chilena ofrecerá un repaso por sus clásicos y canciones de su próximo disco.

Tras el éxito de su última presentación en Gran Arena Monticello, Los Tres volverán a subir al escenario de San Francisco de Mostazal el sábado 11 de abril a las 21:00 horas. La banda, integrada por Álvaro Henríquez, Ángel Parra, Tital Lindl y Pancho Molina, promete un repaso por sus grandes clásicos ante los fanáticos que han seguido su trayectoria por más de 35 años.

Entre las canciones que sonarán se encuentran “La espada y la pared”, “Un amor violento”, “He barrido el sol” y “Déjate caer”, además de material de su proximo disco: Cantar y Amar, el primer single de su próximo álbum XCLNT, a estrenarse el 10 de abril.

La agrupación ha recorrido gran parte del país con su formación original, consolidando su lugar como uno de los referentes del rock chileno, con presentaciones históricas en el Festival de Viña del Mar y otros recintos nacionales e internacionales.

Los tickets estarán disponibles desde el martes 10 de marzo a las 12:00 horas, exclusivamente a través del sistema Ticketmaster y puntos de venta oficiales de Monticello, con estacionamiento gratuito para los asistentes.

