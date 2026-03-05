;

Después de 26 años: Los Tres lanza “Cantar y Amar”, primer adelanto de su nuevo disco con la formación original

La banda presenta el primer adelanto de su nuevo álbum “XCLNT”, que verá la luz este 10 de abril, con sonido renovado y un videoclip creado junto al estudio ganador del Oscar Punkrobot Studio.

Nelson Quiroz

LOS TRES

LOS TRES

La banda chilena Los Tres estrenó este jueves Cantar y Amar, el primer single de su próximo álbum XCLNT, marcando así su regreso discográfico con la formación original después de 26 años sin publicar un disco de estudio juntos.

El sencillo fue liberado este 5 de marzo en plataformas digitales y radios, iniciando oficialmente la cuenta regresiva para el nuevo trabajo del grupo.

ADN

LOS TRES

El álbum fue grabado durante 2025 en los históricos estudios Abbey Road Studios de Londres, tras la reunión de la banda anunciada en octubre de 2023 bajo el nombre de “La Revuelta”, que también dio paso a una gira por Chile y México. Con este proyecto, el grupo cumple la promesa de volver a grabar nuevas canciones con su alineación clásica, un momento largamente esperado por sus seguidores.

ADN

Cantar y Amar recoge la esencia que ha definido el sonido de Los Tres: guitarras con energía rockera, melodías reconocibles y una identidad que ha marcado la historia del rock chileno. El single funciona como un puente entre la trayectoria del grupo y su presente, incorporando matices contemporáneos que buscan conectar tanto con fans históricos como con nuevas generaciones.

El lanzamiento también llega acompañado de un videoclip realizado junto al estudio chileno Punkrobot Studio, ganador del primer Premio de la Academia para Chile por el cortometraje Historia de un Oso. Bajo la dirección de Pato Escala y Nj López, la pieza audiovisual propone un viaje nostálgico por la historia de la banda, incorporando referencias a algunos de sus videoclips más recordados.

El nuevo álbum XCLNT será publicado el 10 de abril de 2026 bajo el sello de Universal Music Chile, consolidando el esperado regreso de una de las agrupaciones más influyentes del rock nacional con material inédito.

