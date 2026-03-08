A pocos días del inicio de Lollapalooza Chile 2026, las redes sociales ya comienzan a anticipar algunos de los espectáculos más esperados del evento.

Entre ellos destacan los shows de Sabrina Carpenter y Chappell Roan, dos de las figuras internacionales que debutarán en el festival y que han generado gran expectativa entre los fanáticos.

El tema se volvió viral luego de que una creadora de contenido en TikTok publicara un video analizando lo que podría ocurrir en el escenario principal del evento en el Parque O’Higgins.

En el registro se comenta que la producción del festival habría ampliado el tamaño del escenario para poder albergar la enorme escenografía que ambas artistas utilizan en sus presentaciones.

Según explicó el productor del festival, el escenario principal debió crecer hacia distintos sectores para acomodar el montaje técnico de los dos shows. Incluso se habilitó una zona especial de producción detrás del escenario para permitir el despliegue de las estructuras que acompañan a ambas cantantes durante sus giras internacionales.

En el caso de Carpenter, los seguidores especulan sobre cómo será su set en el festival. La artista viene de cerrar la etapa “Even Sweeter” de su gira Short n’ Sweet, pero algunos fanáticos creen que podría presentar un espectáculo renovado o incluso incorporar elementos de una nueva etapa musical.

Mientras tanto, la presentación de Roan también genera altas expectativas. La cantante estadounidense llega al festival en uno de los momentos más exitosos de su carrera y, según lo adelantado por la producción, traerá a Sudamérica la misma escenografía que ha utilizado en sus conciertos en Estados Unidos y Europa.

Las reacciones en redes sociales han sido entusiastas. En TikTok y X, fanáticos de distintas partes del mundo han comentado su emoción por los shows, mientras que usuarios chilenos celebran que el país sea parte de esta gira festivalera.

Las actuaciones de ambas artistas están programadas para el 13 de marzo en el caso de Carpenter y el 15 de marzo para Roan, en el mismo escenario principal del festival, en lo que promete ser uno de los momentos más comentados de esta edición del evento musical.

Andrés Urzúa, productor of Lollapalooza Chile, confirms they had to make their main stage wider on all directions in order to fit Sabrina Carpenter and Chappell Roan’s “gigantic scenography”—they created a special service zone only for them as well.



