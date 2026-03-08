;

VIDEO. “Será enorme”: los dos shows que generan expectación internacional en la previa a Lollapalooza Chile 2026

La producción del festival debió aumentar el tamaño del escenario en el Parque O’Higgins para albergar la gran escenografía que traerán las artistas.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images

A pocos días del inicio de Lollapalooza Chile 2026, las redes sociales ya comienzan a anticipar algunos de los espectáculos más esperados del evento.

Entre ellos destacan los shows de Sabrina Carpenter y Chappell Roan, dos de las figuras internacionales que debutarán en el festival y que han generado gran expectativa entre los fanáticos.

El tema se volvió viral luego de que una creadora de contenido en TikTok publicara un video analizando lo que podría ocurrir en el escenario principal del evento en el Parque O’Higgins.

Revisa también

ADN

En el registro se comenta que la producción del festival habría ampliado el tamaño del escenario para poder albergar la enorme escenografía que ambas artistas utilizan en sus presentaciones.

Según explicó el productor del festival, el escenario principal debió crecer hacia distintos sectores para acomodar el montaje técnico de los dos shows. Incluso se habilitó una zona especial de producción detrás del escenario para permitir el despliegue de las estructuras que acompañan a ambas cantantes durante sus giras internacionales.

En el caso de Carpenter, los seguidores especulan sobre cómo será su set en el festival. La artista viene de cerrar la etapa “Even Sweeter” de su gira Short n’ Sweet, pero algunos fanáticos creen que podría presentar un espectáculo renovado o incluso incorporar elementos de una nueva etapa musical.

Mientras tanto, la presentación de Roan también genera altas expectativas. La cantante estadounidense llega al festival en uno de los momentos más exitosos de su carrera y, según lo adelantado por la producción, traerá a Sudamérica la misma escenografía que ha utilizado en sus conciertos en Estados Unidos y Europa.

Las reacciones en redes sociales han sido entusiastas. En TikTok y X, fanáticos de distintas partes del mundo han comentado su emoción por los shows, mientras que usuarios chilenos celebran que el país sea parte de esta gira festivalera.

Las actuaciones de ambas artistas están programadas para el 13 de marzo en el caso de Carpenter y el 15 de marzo para Roan, en el mismo escenario principal del festival, en lo que promete ser uno de los momentos más comentados de esta edición del evento musical.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad