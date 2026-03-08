;

VIDEOS. “Cayó de nariz en un saco de...”: registros de Zion en concierto generan preocupación en redes

Los registros de presentaciones recientes del cantante puertorriqueño provocaron críticas.

Nelson Quiroz

CAPTURAS

CAPTURAS

Una serie de videos publicados en TikTok ha generado un intenso debate en redes sociales sobre el estado del cantante puertorriqueño Zion, conocido por su trayectoria en el dúo Zion & Lennox.

Los registros muestran fragmentos de recientes presentaciones del artista, en los que varios usuarios aseguran notar comportamientos inusuales sobre el escenario.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y dieron pie a miles de comentarios de seguidores, algunos expresando preocupación por la salud del intérprete y otros criticando su desempeño en vivo.

En uno de los videos más compartidos, un creador de contenido cuestiona que el cantante continúe realizando conciertos si no se encuentra en condiciones óptimas para ofrecer el espectáculo que espera el público. En el registro se plantea que muchas personas pagan entradas costosas para asistir a los shows y esperan una presentación de calidad.

Las reacciones en redes han sido divididas. Algunos fanáticos señalaron que el artista podría estar enfrentando secuelas de un accidente sufrido en 2025, cuando resultó gravemente herido tras un choque en cuatrimoto que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia en Puerto Rico.

Otros usuarios, en cambio, apuntaron a que el equipo del cantante debería evaluar mejor su estado antes de permitirle subir al escenario.

Los videos también incluyen una respuesta del propio artista a las críticas, donde afirma que ha viajado por el mundo durante años y que domina varios idiomas, además de pedir que dejen de atacarlo en internet.

Mientras los registros siguen circulando en plataformas digitales, el tema continúa generando discusión entre seguidores del reguetón, quienes se preguntan si el cantante atraviesa un momento complicado o si se trata solo de interpretaciones exageradas en redes sociales.

