FOTO. Científicos detectan por primera vez destellos de luz en árboles durante tormentas eléctricas

El fenómeno había sido teorizado durante años, pero recién ahora científicos lograron captarlo.

Javiera Rivera

Un equipo de investigadores logró captar por primera vez pequeños destellos de luz ultravioleta emitidos por árboles durante tormentas eléctricas, un fenómeno que durante años solo había sido hipotético.

La investigación, publicada en Geophysical Research Letters, fue liderada por el meteorólogo Patrick McFarland, de la Pennsylvania State University, quien explicó que estos destellos se producen por un efecto conocido como corona eléctrica.

Este fenómeno ocurre cuando la carga eléctrica de una tormenta se acumula en las puntas de las hojas. Al no poder liberarse fácilmente en el aire, la electricidad genera un tenue brillo ultravioleta, invisible para el ojo humano.

Para confirmar su existencia, el equipo primero recreó el fenómeno en laboratorio utilizando pequeños árboles expuestos a placas metálicas cargadas eléctricamente, que simulaban nubes de tormenta. En completa oscuridad, lograron observar un leve resplandor azulado en las hojas.

Luego salieron al terreno con instrumentos especializados montados en un vehículo para interceptar tormentas en el este de Estados Unidos. Con una cámara ultravioleta detectaron 41 destellos en hojas y ramas, cada uno con una duración de entre 0,1 y 3 segundos.

Según los investigadores, si las personas pudieran ver la radiación ultravioleta, las copas de los árboles durante una tormenta se iluminarían como si miles de luciérnagas parpadearan sobre el bosque.

Los científicos advierten que este fenómeno podría influir en la química de la atmósfera y en la salud de los árboles, por lo que será necesario estudiarlo con mayor profundidad, especialmente ante el posible aumento de tormentas eléctricas en un clima más cálido.

