Lluvia y tormentas eléctricas en Santiago este fin de semana: ¿Cuándo empiezan y cuántos milímetros podrían caer? / Jose A. Bernat Bacete

Pese a que durante los últimos días Santiago se ha visto marcado por las altas temperaturas, este fin de semana la situación meteorológica experimentará un cambio.

Un frente frío avanza desde el sur de Chile, lo que aumentará la nubosidad e incluso abriría la posibilidad de lluvias en la zona central del país.

Eso sí, no se trataría de precipitaciones abundantes. Según Meteored, este domingo 8 de marzo sería la jornada más fresca de todo el fin de semana y con más chances de recibir agua.

“Podrían registrarse precipitaciones débiles en algunos sectores, especialmente en áreas cercanas a la cordillera”, adelantó el sitio web en uno de sus reportes.

Así, la capital podría recibir entre 1 y 2 milímetros de agua. La situación también podría extenderse a sectores de Los Andes y Rancagua.

“Se trataría de chubascos muy aislados y de corta duración, que incluso podrían estar acompañados por tormentas eléctricas puntuales”, detalló Meteored.