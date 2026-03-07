;

Lluvia y tormentas eléctricas en Santiago este fin de semana: ¿Cuándo empiezan y cuántos milímetros podrían caer?

Un frente frío, que avanza desde el sur de Chile, cambiaría las condiciones meteorológicas de la zona central. Conoce aquí todos los detalles.

Javier Méndez

Lluvia y tormentas eléctricas en Santiago este fin de semana: ¿Cuándo empiezan y cuántos milímetros podrían caer?

Lluvia y tormentas eléctricas en Santiago este fin de semana: ¿Cuándo empiezan y cuántos milímetros podrían caer? / Jose A. Bernat Bacete

Pese a que durante los últimos días Santiago se ha visto marcado por las altas temperaturas, este fin de semana la situación meteorológica experimentará un cambio.

Un frente frío avanza desde el sur de Chile, lo que aumentará la nubosidad e incluso abriría la posibilidad de lluvias en la zona central del país.

Eso sí, no se trataría de precipitaciones abundantes. Según Meteored, este domingo 8 de marzo sería la jornada más fresca de todo el fin de semana y con más chances de recibir agua.

Revisa también:

ADN

“Podrían registrarse precipitaciones débiles en algunos sectores, especialmente en áreas cercanas a la cordillera”, adelantó el sitio web en uno de sus reportes.

Así, la capital podría recibir entre 1 y 2 milímetros de agua. La situación también podría extenderse a sectores de Los Andes y Rancagua.

“Se trataría de chubascos muy aislados y de corta duración, que incluso podrían estar acompañados por tormentas eléctricas puntuales”, detalló Meteored.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad