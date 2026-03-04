Chile hace historia: es el primer país de América en eliminar oficialmente la lepra

Chile ha marcado un hito histórico en la salud pública global al convertirse en el primer país de las Américas, y el segundo en el mundo después de Jordania, en ser oficialmente verificado por la eliminación de la lepra (enfermedad de Hansen).

Este reconocimiento, otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), valida más de tres décadas de vigilancia epidemiológica robusta y compromiso político sostenido.

De Rapa Nui a la Verificación Global

Históricamente, la lepra ingresó a Chile a fines del siglo XIX a través de Rapa Nui. Mientras que en el territorio continental la presencia fue limitada, en la isla se aplicaron medidas de aislamiento y tratamiento hasta fines de los años 90. El último caso autóctono en el país se detectó en 1993, sumando desde entonces más de 30 años sin transmisión local.

A solicitud del Ministerio de Salud en 2025, un panel independiente de expertos evaluó exhaustivamente los datos epidemiológicos, los protocolos de manejo y los planes de sostenibilidad, confirmando que Chile posee la capacidad para detectar y responder a eventuales casos importados.

Las Claves del Modelo Chileno

La verificación no solo reconoce la ausencia de la bacteria Mycobacterium leprae, sino la existencia de un sistema preparado para enfrentarla:

Vigilancia Activa: La enfermedad se mantuvo como una condición de notificación obligatoria y bajo reporte mandatorio ininterrumpido.

Atención Integral: El sistema garantiza que los centros de atención primaria deriven oportunamente a especialistas en dermatología, ofreciendo tratamiento, fisioterapia y rehabilitación para prevenir discapacidades.

Tratamiento Gratuito: Desde 1995, la OPS/OMS ha proporcionado de forma gratuita la terapia multimedicamentosa (TMM), esencial para curar pacientes e interrumpir la transmisión.

Inclusión y Derechos: El marco jurídico chileno protege a los afectados contra el estigma y la discriminación, asegurando acceso equitativo a migrantes y poblaciones vulnerables.

Impacto Regional y Sostenibilidad

El Director General de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó este logro como una demostración de liderazgo y ciencia. Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que este hito llena de orgullo al país y reafirma el deber de mantener la preparación clínica.

En la fase de post-eliminación, las autoridades internacionales recomiendan a Chile designar un centro de referencia formal y continuar con la capacitación de sus equipos de salud para preservar la experiencia clínica en un contexto de baja incidencia.