El planeta se calienta a ritmo récord: estudio revela que la última década supera cualquier período desde 1880

Un estudio del Instituto Potsdam revela que desde 2015 la temperatura global aumenta casi el doble que el promedio de décadas anteriores.

El ritmo al que se calienta el planeta debido a las emisiones contaminantes se ha acelerado en la última década. Desde 2015 la tasa de calentamiento ha sido de 0,35 grados centígrados por década, frente a los menos de 0,2 grados de promedio entre 1970 y 2015.

Así lo recogen las conclusiones de un estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters, liderado por investigadores del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK).

Tras eliminar de los modelos las influencias naturales conocidas sobre la temperatura global, los investigadores han detectado, por primera vez, una aceleración “estadísticamente muy significativa” del ritmo de calentamiento del planeta durante los últimos diez años.

La tasa de calentamiento ha sido de alrededor de 0,35 grados por década, dependiendo del conjunto de datos utilizado, en comparación con los poco menos de 0,2 grados por década que hubo, de promedio, entre las décadas comprendidas entre 1970 y 2015.

La tasa de aceleración del calentamiento planetario en la última década “es más alta que en cualquier década anterior desde el comienzo de los registros instrumentales en 1880”, señala uno de los autores, Grant Foster, un reputado climatólogo estadounidense.

Foster insiste en que su análisis ‘ha limpiado’ toda posible fluctuación natural que pudiera influir en el calentamiento a corto plazo, como los aumentos de la temperatura global causados por el fenómeno de El Niño, las erupciones volcánicas o el máximo solar de 2023 y 2024, los dos años más cálidos desde que hay registros.

Cinco bases de datos, una sola conclusión

Los investigadores han trabajado con los cinco grandes conjuntos de datos de temperatura global que maneja la ciencia; son los de instituciones como NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth, ERA5.

El análisis de datos de esas cinco plataformas no deja lugar a dudas: “Se ha producido una notable aceleración del calentamiento global desde 2015 con una certeza estadística superior al 98 %”, explica otro de los autores, Stefan Rahmstorf, investigador del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) de Alemania.

En todos los conjuntos de datos, la aceleración del calentamiento comienza a hacerse evidente en 2013 o 2014. El estudio examina la aceleración estadística del calentamiento, pero no investiga sus causas específicas.

