Científico chileno participa en investigación clave que podría transformar la tecnología del futuro

El estudio también fue publicado en una prestigiosa revista internacional de ciencias.

Javiera Rivera

Científico chileno participa en investigación clave que podría transformar la tecnología del futuro / koto_feja

Un avance científico podría abrir nuevas posibilidades para el desarrollo de tecnologías cuánticas.

Un equipo internacional de investigadores, con participación del físico chileno Rodrigo Vicencio, logró demostrar un método para almacenar información cuántica en regiones específicas del espacio.

El estudio fue publicado en la revista científica Physical Review Letters y propone una forma de “atrapar” estados cuánticos de manera controlada, algo que podría contribuir al desarrollo de memorias cuánticas y nuevas tecnologías fotónicas.

Vicencio, académico del Departamento de Física de la Universidad de Chile, explicó que uno de los principales desafíos de la tecnología cuántica es que estos estados son extremadamente frágiles y tienden a dispersarse con facilidad, lo que dificulta su almacenamiento.

La investigación se basa en sistemas conocidos como “bandas planas”, configuraciones especiales donde la energía o las ondas pueden quedar confinadas en una zona muy pequeña del espacio.

Durante el experimento, los científicos enviaron pulsos de energía a través de estructuras fotónicas y lograron activar puntos específicos del sistema donde esa energía queda almacenada.

Según el investigador, el proceso es similar a dejar pequeñas huellas en la arena antes de que llegue el agua del mar: cuando la ola pasa, el agua se acumula en esos espacios.

El experimento fue validado utilizando estructuras fotónicas desarrolladas en el laboratorio de redes fotónicas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

De acuerdo con los autores, el método podría aplicarse en distintas áreas donde se propaguen ondas, lo que abre posibilidades para memorias cuánticas, almacenamiento de información óptica, manipulación de sonido o sistemas superconductores.

Estas tecnologías son consideradas claves para la próxima generación de computación y comunicaciones.

