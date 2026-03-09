Chileno en Nueva Zelanda explica cosas normales acá, pero un lujo en el país del primer mundo: “Puede que nos quejemos, pero...”

Un video viral captado por un chileno en Nueva Zelanda ha encendido las redes sociales al comparar las realidades de ambos países.

En el registro, el compatriota asegura que algunas cosas que son muy comunes en el territorio nacional son consideradas un verdadero lujo en el territorio de Oceanía.

“Cuando llegué pensé que todo sería mejor, pero al pasar las semanas me di cuenta que Chile está bastante bien parado”, afirmó @nickclsz.

Las cinco cosas que son normales en Chile y un lujo en Nueva Zelanda

Transporte público : “En Chile puede que nos quejemos, pero la verdad es que funciona bien . Acá en Nueva Zelanda, si pierdes el bus, puede que el próximo pase en media hora”, afirmó.

: “En Chile puede que nos quejemos, pero . Acá en Nueva Zelanda, si pierdes el bus, puede que el próximo pase en media hora”, afirmó. Sistema de salud : “En Chile llamas, vas al doctor, pagas tu consulta y listo. Acá muchas veces tienes que esperar días o semanas para conseguir una hora”, reveló.

: “En Chile llamas, vas al doctor, pagas tu consulta y listo. Acá muchas veces tienes que esperar días o semanas para conseguir una hora”, reveló. Transferencias bancarias : Si en Chile es un asunto instantáneo, allá puede tardar horas o hasta el día siguiente, según el banco.

: Si en Chile es un asunto instantáneo, allá puede tardar horas o hasta el día siguiente, según el banco. El pan : El territorio nacional tiene una amplia variedad de opciones, pero en NZ el buen pan sería un “evento especial”

: El territorio nacional tiene una amplia variedad de opciones, pero en NZ el buen pan sería un “evento especial” Los horarios del comercio: Mientras Chile ofrece un horario donde se cierra generalmente tarde, en la isla varios lugares cierran a las 17:00 O 18:00 horas.

“Y la Clave Única, que cosa más maravillosa”, opinó una persona en los comentarios. “El Internet, en Chile funciona excelente, acá es como el hoyo”, profundizó otro.

“Tenemos un bello país, y no lo valoramos“, planteó otro de los usuarios que se topó con el registro.

Mira el video completo a continuación: