Filtran el millonario sueldo que recibía Julio César Rodríguez en Chilevisión: “Una falta de respeto”

Sergio Rojas reveló la cifra en el programa “Que te lo digo” e impactó al panel.

Javier Méndez

El viernes por la tarde se vivió un verdadero terremoto en la televisión chilena. Tras 13 años de trayectoria, el periodista Julio César Rodríguez renunció a Chilevisión.

El histórico rostro de la señal privada dejará de ejercer sus funciones a partir del próximo 13 de abril.

“Me voy en un momento muy exitoso del canal, pero el éxito y la felicidad no son sinónimos, no van de la mano”, dijo en un emotivo video.

Naturalmente, la situación generó todo tipo de reacciones, y más de algún panelista de farándula analizó la noticia.

Uno de ellos fue Sergio Rojas, quien en el programa Qué te lo digo reveló el supuesto sueldo que recibía el integrante de Contigo en la mañana.

“La cantidad de plata que ganaba Julio César Rodríguez, francamente, es una falta de respeto para todos los trabajadores de esta nación, incluyéndonos”, opinó Rojas.

“Yo les quiero decir, y por favor, Camilo, pon el GC, Julio César Rodríguez recibía la impactante suma de 63 millones de pesos mensuales. Julio César Rodríguez mensualmente, por concepto de sueldo, recibía mensualmente 63 millones de pesos”, aseguró.

Hay que recordar que Julio César Rodríguez no era solo un rostro en Machasa, sino que también se desempeñaba como director de programación desde julio de 2025.

De hecho, fue el ideólogo detrás de las nuevas versiones de Fiebre de baile y Cuánto vale el show. En sus planes también se incluyó revivir Teatro en Chilevisión y El Club de la Comedia.

