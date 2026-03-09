;

Adiós a las casetas: así será el nuevo peaje donde ya no tendrás que detenerte para pagar

Con esta implementación disminuirán los tiempos de espera para los conductores, además de ahorrar combustible.

Javiera Rivera

Adiós a las casetas: así será el nuevo peaje donde ya no tendrás que detenerte para pagar referencial / Juan Farias

Las tradicionales casetas de peaje en el Acceso Sur a Santiago quedaron atrás.

El Ministerio de Obras Públicas inauguró este lunes un sistema de cobro electrónico que permitirá a los conductores pagar el peaje sin detenerse, con el objetivo de reducir la congestión en uno de los principales ingresos a la capital.

La actividad fue encabezada por la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien destacó que el cambio busca mejorar la fluidez del tránsito en una ruta utilizada diariamente por cerca de 100 mil vehículos.

“Todos los accesos y salidas de la Región Metropolitana quedan ahora con este estándar de cobro electrónico, lo que permite una circulación más fluida en los peajes”, señaló la autoridad.

El Acceso Sur conecta comunas como La Granja, La Pintana, San Bernardo, Puente Alto, Buin y Paine, y forma parte de la concesión de la Ruta del Maipo, operada por la empresa ISA Vías.

El proyecto consideró una inversión cercana a $11 mil millones e incluyó la instalación de seis pórticos electrónicos, tres por sentido, además del retiro progresivo de las antiguas casetas.

Desde el Gobierno señalaron que la medida no solo permitirá disminuir los tiempos de traslado, sino también reducir el consumo de combustible y evitar la emisión de cerca de 40 toneladas de CO₂ al día.

Con esta implementación, todos los accesos a la Región Metropolitana pasan a operar sin barreras de peaje, permitiendo que los vehículos circulen sin detenerse para realizar el pago.

