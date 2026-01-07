Subieron los peajes y el TAG 2026: estos son los nuevos montos en las distintas autopistas de Chile

El inicio de este 2026 trajo consigo un reajuste en los precios de los peajes y el TAG en las distintas autopistas del país.

Desde el pasado 1 de enero que las tarifas fueron modificadas producto de la variación de 3,4% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las nuevas tarifas de peajes y TAG 2026

Ruta 5 Sur

Según señala el sitio web de Ruta Maipo, para el tramo Santiago - Talca, los precios son los siguientes:

Autos, camionetas, suv y van: troncales Ruta 5 Sur $3.800, laterales Ruta 5 Sur $900, troncal Acceso Sur $1.400 y lateral Acceso Sur $700.

Vehículos livianos con remolque: troncales Ruta 5 Sur $5.600, laterales Ruta 5 Sur $1.400, troncal Acceso Sur $1.900 y lateral Acceso Sur $1.000.

Motos: troncales Ruta 5 Sur $1.100, laterales Ruta 5 Sur $300, troncal Acceso Sur $300 y lateral Acceso Sur $200.

Ruta 68 a la costa

Autos y camionetas: $2.700 y $4.000 en horario punta.

Autos y camionetas con remolque: $2.700 y $4.000 en horario punta.

Motos: $800 y $1.200 en horario punta.

Autopista Central (dirección sur - norte)

Ruta 5 Sur - Américo Vespucio: $412

Américo Vespucio - Carlos Valdovinos: $512

Carlos Valdovinos - Alameda: $287 y $575 en horario punta.

Alameda - Río Mapocho: $412 y $843 en horario punta.

Río Mapocho - Ruta 5 Norte: $512 y $1.024 en horario punta.

Autopista Central (dirección norte - sur)

Ruta 5 Norte - Río Mapocho: $512 y $1.024 en horario punta.

Río Mapocho - Alameda: $421 y $843 en horario punta.

Alameda - Carlos Valdovinos: $287 y $575 en horario punta.

Carlos Valdovinos - Américo Vespucio: $512

Américo Vespucio - Ruta 5 Sur: $412

Ruta 78