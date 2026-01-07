Subieron los peajes y el TAG 2026: estos son los nuevos montos en las distintas autopistas de Chile
El reajuste en las tarifas comenzó a regir desde el pasado 1 de enero. Revisa acá todos los detalles.
El inicio de este 2026 trajo consigo un reajuste en los precios de los peajes y el TAG en las distintas autopistas del país.
Desde el pasado 1 de enero que las tarifas fueron modificadas producto de la variación de 3,4% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Las nuevas tarifas de peajes y TAG 2026
Ruta 5 Sur
Según señala el sitio web de Ruta Maipo, para el tramo Santiago - Talca, los precios son los siguientes:
- Autos, camionetas, suv y van: troncales Ruta 5 Sur $3.800, laterales Ruta 5 Sur $900, troncal Acceso Sur $1.400 y lateral Acceso Sur $700.
- Vehículos livianos con remolque: troncales Ruta 5 Sur $5.600, laterales Ruta 5 Sur $1.400, troncal Acceso Sur $1.900 y lateral Acceso Sur $1.000.
- Motos: troncales Ruta 5 Sur $1.100, laterales Ruta 5 Sur $300, troncal Acceso Sur $300 y lateral Acceso Sur $200.
Ruta 68 a la costa
- Autos y camionetas: $2.700 y $4.000 en horario punta.
- Autos y camionetas con remolque: $2.700 y $4.000 en horario punta.
- Motos: $800 y $1.200 en horario punta.
Autopista Central (dirección sur - norte)
- Ruta 5 Sur - Américo Vespucio: $412
- Américo Vespucio - Carlos Valdovinos: $512
- Carlos Valdovinos - Alameda: $287 y $575 en horario punta.
- Alameda - Río Mapocho: $412 y $843 en horario punta.
- Río Mapocho - Ruta 5 Norte: $512 y $1.024 en horario punta.
Autopista Central (dirección norte - sur)
- Ruta 5 Norte - Río Mapocho: $512 y $1.024 en horario punta.
- Río Mapocho - Alameda: $421 y $843 en horario punta.
- Alameda - Carlos Valdovinos: $287 y $575 en horario punta.
- Carlos Valdovinos - Américo Vespucio: $512
- Américo Vespucio - Ruta 5 Sur: $412
Ruta 78
- Américo Vespucio: $718 y $1.007 en horario punta.
- Rinconada: $330 y $495 en horario punta.
- Padre Hurtado: $225 y $337 en horario punta.
- Malloco: $225 y $337 en horario punta.
- Talagante: $375 y $562 en horario punta.
- El Paico: $375 y $562 en horario punta.
- Pomaire: $599 y $898 en horario punta.
- Puangue: $1.161 y $1741 en horario punta.
