Compañero de Cepeda en el Elche enfrenta hasta 10 años y medio de cárcel por presunta agresión sexual

Un complicado escenario judicial enfrenta el delantero español Rafa Mir, actual jugador del Elche y compañero del chileno Lucas Cepeda.

La Fiscalía Provincial de Valencia solicitó una pena de 10 años y seis meses de prisión para el futbolista, tras ser denunciado por un delito de agresión sexual con acceso carnal.

La acusación se relaciona con hechos que habrían ocurrido en septiembre de 2024, cuando Mir jugaba en el Valencia. Según la denuncia, una mujer aseguró haber sido agredida sexualmente en la casa del futbolista tras conocerlo en una discoteca y posteriormente trasladarse a su domicilio junto a otra amiga.

En el caso también está involucrado el jugador Pablo Jara, quien fue denunciado por la otra mujer que estuvo presente esa noche. Ambos deportistas fueron detenidos tras la denuncia y la investigación continuó durante los meses siguientes.

El caso aún debe resolverse en los tribunales españoles, donde se determinará finalmente la responsabilidad de los acusados en los hechos denunciados.

DT del Elche afirma que Rafa Mir “está tranquilo”

Eder Sarabia, entrenador del Elche, habló este viernes en conferencia de prensa y se refirió a la situación judicial que enfrenta Rafa Mir.

“Hemos hablado con él, yo he hablado con él en concreto. Está tranquilo, entiende que es parte del proceso. Es más, quiere que sea así, porque de esta manera va a poder demostrar su inocencia”, señaló el técnico español.

“Rafa está tranquilo, está bien y lo está demostrando día a día con su comportamiento, con lo que hace y con el rendimiento que nos está dando”, agregó Sarabia.