Un lamentable hecho se registró anoche en el fútbol ecuatoriano. Durante el partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, el futbolista Jean Pierre Arroyo sufrió una terrible lesión que provocó conmoción entre jugadores, cuerpo técnico e hinchas presentes en el estadio.

El mediocampista de Independiente del Valle terminó con una fractura expuesta de tibia y peroné tras una entrada imprudente del defensor argentino Brian Negro, quien recibió la tarjeta roja de manera inmediata.

La acción ocurrió al minuto 61. La escena fue tan fuerte que varios futbolistas quedaron visiblemente afectados al ver a Arroyo tendido sobre el césped.

Después del partido, Brian Negro pidió disculpas públicas por la grave lesión que le provocó a Jean Pierre Arroyo. “Primero pedir disculpas, fue una jugada desafortunada, en la que le enganché el tobillo y pasó lo que pasó. Al principio no me di cuenta de lo que pasó. Cuando los jugadores del equipo local salieron de la banca, ahí me di cuenta”, señaló el trasandino.

“Como persona y futbolista me siento muy mal. Desearle una buena operación y una pronta recuperación. Estaré a disposición de lo que pase”, agregó el zaguero de Mushuc Runa.