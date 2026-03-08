;

VIDEO. El Betis de Pellegrini cae ante Getafe en un partido marcado por una brutal pelea en las tribunas

Hinchas del cuadro local se enfrentaron a golpes con la policía. La situación obligó al árbitro a detener el juego por algunos minutos.

Este domingo, el Real Betis de Manuel Pellegrini sufrió una dura derrota en su visita a Getafe por la fecha 27 de La Liga española.

El conjunto local se impuso por 2-0 con goles de Kiko Femenía (28′) y Martín Satriano (45+1′).

Con el resultado de hoy, el equipo que dirige el técnico chileno ya lleva tres partidos seguidos sin saber de victorias en el torneo español. El cuadro bético venía de dos empates ante Sevilla y Rayo Vallecano.

Violentos incidentes en las tribunas

Este duelo entre Getafe y Real Betis se vio empañado por un violento episodio que se produjo en las tribunas, donde algunos hinchas del club local protagonizaron una brutal pelea con la policía.

A raíz de los incidentes, el árbitro paró el partido por unos minutos, mientras las fuerzas policiales intentaban controlar a los aficionados del Getafe.

En tanto, La Liga de España se pronunció en sus redes sociales para condenar los hechos ocurridos en el estadio del Getafe.

“Condenamos firmemente los hechos sucedidos en el Getafe-Betis. Colaboraremos al máximo con la investigación para identificar a los responsables de estos actos intolerables. Seguiremos trabajando junto a clubes, autoridades y agentes sociales para combatir la violencia y el odio en la sociedad”, señaló La Liga.

