Con Alexis Sánchez de titular, Sevilla extiende una amarga racha invicta como local / Fran Santiago

El Sevilla de Alexis Sánchez dilapidó este domingo una gran chance para alejarse de la zona baja de la tabla en la Liga Española.

Con el tocopillano como titular, pero con Gabriel Suazo suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, los del Nervión recibieron al Rayo Vallecano.

El Sevilla arrancó de buena manera luego que el nigeriano Akor Adams abrió la cuenta con un gran cabezazo al minuto 13.

¡PEGÓ DE ENTRADA!



Sevilla le gana 1 a 0 a Rayo Vallecano gracias al gol de Akor Adams a los 13 minutos.

Sin embargo, el elenco del chileno fue perdiendo terreno en el Sánchez Pizjuán y el uruguayo Pacha concretó aquella mejoría con el empate para el Rayo Vallecano al minuto 50.

GOL CHARRÚA PARA IGUALAR EL PARTIDO



El uruguayo Espino García puso el 1 a 1 de Rayo Vallecano frente a Sevilla.

Alexis Sánchez fue reemplazado al minuto 67, pero las modificaciones no surgieron efecto en el Sevilla y terminaron lamentando el empate con el que igual sumaron su cuarto partido seguido sin perder en casa, aunque los últimos tres duelos fueron empates.

El Sevilla se estancó en el decimotercer lugar, con 31 puntos, los mismos que completa el Rayo Vallecano, en una zona nada cómoda, considerando que están a solo seis unidades del descenso.