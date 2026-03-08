;

VIDEOS. Con Alexis Sánchez de titular, Sevilla extiende una amarga racha invicta como local

El “Niño Maravilla” no pudo evitar el empate en el Sánchez Pizjuán ante el Rayo Vallecano.

Carlos Madariaga

Con Alexis Sánchez de titular, Sevilla extiende una amarga racha invicta como local

Con Alexis Sánchez de titular, Sevilla extiende una amarga racha invicta como local / Fran Santiago

El Sevilla de Alexis Sánchez dilapidó este domingo una gran chance para alejarse de la zona baja de la tabla en la Liga Española.

Con el tocopillano como titular, pero con Gabriel Suazo suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, los del Nervión recibieron al Rayo Vallecano.

Revisa también:

ADN

El Sevilla arrancó de buena manera luego que el nigeriano Akor Adams abrió la cuenta con un gran cabezazo al minuto 13.

Sin embargo, el elenco del chileno fue perdiendo terreno en el Sánchez Pizjuán y el uruguayo Pacha concretó aquella mejoría con el empate para el Rayo Vallecano al minuto 50.

Alexis Sánchez fue reemplazado al minuto 67, pero las modificaciones no surgieron efecto en el Sevilla y terminaron lamentando el empate con el que igual sumaron su cuarto partido seguido sin perder en casa, aunque los últimos tres duelos fueron empates.

El Sevilla se estancó en el decimotercer lugar, con 31 puntos, los mismos que completa el Rayo Vallecano, en una zona nada cómoda, considerando que están a solo seis unidades del descenso.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad