VIDEOS. Con otro gol de Clerveaux, Deportes Puerto Montt se afianza como sorprendente líder de la Primera B

En un acontecido duelo, los “Hijos del Temporal”, recién ascendidos a la categoría se impusieron a un Deportes Recoleta que jugó los últimos minutos con un jugador de campo en portería.

Carlos Madariaga

Con otro gol de Clerveaux, Deportes Puerto Montt se afianza como sorprendente líder de la Primera B

Con otro gol de Clerveaux, Deportes Puerto Montt se afianza como sorprendente líder de la Primera B

Deportes Puerto Montt afianzó este domingo su gran inicio en el regreso del club a la Primera B tras haber ganado la Segunda División en 2025.

En el Chinquihue, los “Hijos del Temporal” respondieron a la expectativa de los 4.972 espectadores que llegaron al partido contra Deportes Recoleta.

Antes del minuto de juego, Deportes Puerto Montt pegó con el gol de Alexis Sabella, pero Germán Estigarribia igualó a los 29 minutos.

Sin embargo, los sureños pudieron sacar ventaja antes del descanso luego que Jason Flores cambiara por gol un penal tras una dudosa mano de la zaga recoletana.

Manley Clerveaux fue quien puso la guinda de la torta luego que el formado en Colo Colo remató al primer palo para el 3-1 de Deportes Puerto Montt al minuto 55.

El partido se desvirtuó para Deportes Recoleta, que terminó con 9 jugadores en cancha tras las expulsiones de Javier Espinoza y el portero Jaime Vargas.

Al no tener más cambios, el volante Nicolás Carvajal debió ponerse al arco en los últimos 23 minutos del partido, pero así y todo evitó que la diferencia fuera mayor.

Con el 3-1, Deportes Puerto Montt abrochó su campaña invicta, con 9 puntos de 9 posibles que lo tienen de recién ascendido a líder de la Primera B luego de las tres primeras jornadas.

