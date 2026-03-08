“Pichilemu tiene nombre de mujeres”: municipio lanza emotivo video para conmemorar el 8M
El video incluye imágenes de Marcela Rivera, pionera en el surf femenino en Pichilemu, emprendedoras de ferias locales y mujeres que construyen a la comunidad.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Pichilemu presentó un emotivo video que destaca el rol de las mujeres en la vida social, cultural y productiva de la comuna.
La pieza audiovisual, titulada “Pichilemu tiene nombre de mujeres”, recorre distintos escenarios del territorio, mostrando a mujeres que desde sus diversos roles contribuyen diariamente al desarrollo de la comuna.
El video incluye imágenes de Marcela Rivera, pionera en el surf femenino en Pichilemu, y también de su hija Melissa Catalán, mujer con discapacidad visual desde los 14 años que encontró en el surf una motivación para superar cualquier tipo de barreras.
Además, aparecen emprendedoras de ferias locales y mujeres que, desde sus trabajos y organizaciones, construyen a la comunidad.
Desde el municipio señalaron que la iniciativa forma parte de las acciones impulsadas para conmemorar el 8 de marzo, fecha que invita a reflexionar sobre la historia de lucha de las mujeres, los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.
