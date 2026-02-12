Recientemente se reveló una noticia que alegró a todo el deporte chileno: Esteban Grimalt y Trinidad de La Noi se casaron este jueves por el civil.

El deportista de 35 años y la modelo de 27 hicieron pública su unión a través de una publicación en redes sociales, en la cual comentaron “Grimalt - De la Noi”.

Además, el deportista del Team Chile y la modelo compartieron en el post las imágenes de la íntima ceremonia junto a los padrinos de la boda.

Más allá de los detalles personales, el matrimonio de Esteban Grimalt marca también un nuevo capítulo fuera de la cancha para uno de los referentes del vóleibol nacional. En medio de sus desafíos competitivos y de un calendario exigente, el deportista suma estabilidad en el plano personal, un factor que muchas veces se refleja en el rendimiento y la concentración necesarios para seguir representando al país al más alto nivel.