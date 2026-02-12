;

FOTOS. Dijo que sí: abanderado del Team Chile se casó por el civil con conocida modelo

El deportista nacional en los Juegos Olímpicos 2024 se unió legalmente en íntima ceremonia.

Damián Riquelme

Captura: Instagram @primos_grimalt

Captura: Instagram @primos_grimalt / Instagram@primos_grimalt

Recientemente se reveló una noticia que alegró a todo el deporte chileno: Esteban Grimalt y Trinidad de La Noi se casaron este jueves por el civil.

El deportista de 35 años y la modelo de 27 hicieron pública su unión a través de una publicación en redes sociales, en la cual comentaron “Grimalt - De la Noi”.

Revisa también:

ADN

Además, el deportista del Team Chile y la modelo compartieron en el post las imágenes de la íntima ceremonia junto a los padrinos de la boda.

Más allá de los detalles personales, el matrimonio de Esteban Grimalt marca también un nuevo capítulo fuera de la cancha para uno de los referentes del vóleibol nacional. En medio de sus desafíos competitivos y de un calendario exigente, el deportista suma estabilidad en el plano personal, un factor que muchas veces se refleja en el rendimiento y la concentración necesarios para seguir representando al país al más alto nivel.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad