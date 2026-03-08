“Hasta el último minuto con lesiones muy latentes”: chilena se corona campeona de exigente competencia de torneo fitness en Brasil / Instagram @carolavergaracl

Durante los últimos años se ha ido popularizando una nueva modalidad dentro del mundo fitness.

Se trata del Hyrox, competencia que combina 8 kilómetros de carrera, intercalados con 8 estaciones funcionales de fuerza y resistencia, como remo, empuje de trineos y saltos con zancadas.

En Fortaleza se disputó una de las carreras más importantes del año, donde una chilena se destacó al ganar en su categoría, entre 35 y 39 años.

Se trata de Carola Vergara, que completó los desafíos en una hora, 11 minutos y 50 segundos, siendo la mejor mujer en este evento, donde cada movimiento es supervisado por jueces, quienes sancionan ane cualquier fallo.

“Competir nunca es solo el día de la carrera. Es todo lo que vienes sosteniendo antes. Estrés, intensidad, cambios, presión en cada detalle. Hasta el último minuto con lesiones aún muy latentes. La exigencia interna siempre es la misma, mantener el foco cuando casi nada anda bien, adaptarse cuando el plan se mueve y seguir, incluso cuando el ruido externo es más fuerte que la música de largada”, expresó la propia deportista en sus redes quien el año pasado ganara la edición de Hyrox en Sao Paulo.

“A veces el camino se siente solitario, pero siempre hay manos que aparecen en el momento justo, dando cada pincelada que hacen posible estos resultados”, concluyó Carola Vergara, quien ahora evalúa la chance de disputar el Mundial de Estocolmo.