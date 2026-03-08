Tras una dura batalla contra el cáncer: confirman muerte del actor estadounidense Corey Parker, conocido por “Viernes 13″ / Ron Galella, Ltd.

El mundo del espectáculo internacional está de luto tras confirmarse la muerte de Corey Parker, actor estadounidense de vasta trayectoria en el cine y la televisión. Tenía 60 años.

Según reportó el portal de espectáculo TMZ, el intérprete falleció el pasado jueves en Memphis, Tennessee, luego de enfrentar una batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por su tía, Emily Parker, quien detalló que el deceso ocurrió en compañía de su entorno cercano.

Si bien no se entregaron mayores antecedentes sobre el tipo específico de la enfermedad que padecía, según People el artista fue diagnosticado con cáncer metastásico en etapa 4.

Corey Parker inició su camino en la industria a mediados de los años 80. Uno de sus hitos más recordados por los fanáticos del terror fue su papel como Pete en Viernes 13 Parte V: Un nuevo comienzo.

Posteriormente, sumó una participación en la cinta dramática 9 1/2 Weeks, protagonizada por Kim Basinger.

En la década de los 90, su carrera tomó impulso en la televisión. Lideró la comedia Flying Blind junto a Téa Leoni y participó en producciones de renombre como Will & Grace, donde interpretó a Josh, uno de los intereses románticos de la protagonista.

El actor provenía de una familia ligada al arte, siendo hijo de la fallecida actriz Rocky Parker y hermano de Noelle Parker.