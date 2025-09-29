Superando una fractura doble y ataques de avispas: chilena se corona campeona en la primera edición latinoamericana de torneo fitness / Cedida

Durante los últimos días, la atleta y entrenadora chilena Carola Vergara sacó la cara por nuestro país en exigentes competencias fitness.

Por una parte, en la exigente carrera de obstáculos Brutus Race, en Brasil, la deportista nacional se impuso, pero no sin problemas.

Esto pues sufrió una fractura doble en el dedo anular y, en pleno recorrido, fue atacada por un enjambre de avispas.

"Tuve que colocar el dedo en su lugar yo misma y seguir trepando como en las películas de acción, me fui toda picada", explicó Carola Vergara, que apenas una semana después compitió en Hyrox, competencia de fitness que combina 8 kilómetros de carrera, intercalados con 8 estaciones funcionales de fuerza y resistencia, como remo, empuje de trineos y saltos con zancadas.

En São Paulo, donde se reunieron atletas de más de 50 países, la chilena se impuso como la mujer más rápida de toda la jornada, aun pese a la fractura y las picaduras en su cuerpo.

"Todo fue difícil, una preparación con muchas dificultades, poco tiempo, poco sueño y mucho estrés. Estoy muy agradecida de Dios, me acompañó en cada momento, de mis hijos por aguantar la presión, entrenador, amigos, mi equipo, me apoyaron cuando más lo necesite", concluyó Carola Vergara.