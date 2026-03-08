Hallan cuerpo de mujer maniatada dentro de una caja frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal

13 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO La brigada de homicidio de la PDI y la fiscalía ECOH realizan pericias en el lugar FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

Un estremecedor hallazgo de violencia extrema quedó al descubierto la tarde de este domingo en la comuna de Quinta Normal. Vecinos de la calle Embajador Gómez alertaron sobre la presencia de un bulto sospechoso que emanaba un fuerte hedor, el cual resultó contener el cadáver de una mujer. El hecho ha generado especial conmoción debido a que los restos fueron depositados directamente frente a la vivienda de la alcaldesa de la comuna, Karina Delfino.

La situación fue detectada inicialmente cerca de las 15:30 horas, cuando personal de la Dirección de Aseo municipal acudió al lugar para retirar lo que se presumía eran desechos. Sin embargo, al intentar cargar el bulto al camión recolector, los trabajadores notaron indicios de que en su interior había restos humanos, lo que obligó a paralizar las faenas y dar aviso inmediato a Carabineros.

Pericias de equipos especializados

La fiscal Camila Palma, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), se constituyó en el sitio del suceso y confirmó la crudeza del escenario. “Conforme a los antecedentes preliminares, se ha logrado establecer que la víctima corresponde a una persona de sexo femenino, la cual se encontraba maniatada y al interior de una caja”, señaló la persecutora, publica La Tercera.

Debido a la naturaleza del crimen, se instruyeron diligencias inmediatas a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI.

Por su parte, el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, detalló que el cuerpo presentaba un avanzado estado de putrefacción. Esta evidencia forense apunta a que el fallecimiento se produjo con anterioridad al momento en que el bulto fue abandonado en la vía pública, por lo que el Servicio Médico Legal (SML) deberá establecer la causa exacta de muerte a través de una autopsia.

Investigación en curso

Desde la Municipalidad de Quinta Normal emitieron una declaración oficial lamentando el suceso y ratificando su compromiso con la justicia. “La municipalidad entregará todos los antecedentes y colaboración que se requiera para una rápida investigación de este caso”, indicaron desde la administración local.

Actualmente, los peritos trabajan en la obtención de huellas necrodactilares para lograr la identificación de la mujer. En paralelo, se están revisando exhaustivamente las cámaras de seguridad del sector y entrevistando a testigos, incluyendo a los trabajadores municipales, con el objetivo de reconstruir la dinámica del abandono del cuerpo y determinar quiénes están detrás de este macabro acto.