Encuentran cadáver al interior de una caja cerca de una subcomisaría en Quinta Normal

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de la comuna de Quinta Normal durante la jornada de este domingo. En plena vía pública, específicamente en la calle Embajador Gómez, se reportó la presencia de un cadáver oculto al interior de una caja de cartón.

El suceso generó inmediata alerta debido a la cercanía del lugar con la Subcomisaría Carrascal de Carabineros de Chile.

Tras confirmarse el hecho, personal policial procedió al aislamiento inmediato del sitio del suceso para resguardar posibles evidencias.

Por instrucción del Ministerio Público, al lugar concurrió el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), junto a la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes quedaron a cargo de las primeras pericias.

Las autoridades no han podido establecer la identidad ni la edad de la víctima. Los detectives trabajan intensamente en el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridad para determinar la dinámica de lo ocurrido y esclarecer las circunstancias en las que el cuerpo fue abandonado en dicho punto de la Región Metropolitana.