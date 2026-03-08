“Es una verdadera locura”: división en la oposición por idea de beneficios carcelarios aprobado en el Senado

Una verdadera “bomba de racimo” política estalló en las filas de la derecha chilena, luego de que se aprobara la idea de legislar una moción de salida humanitaria para reos de avanzada edad, el que podría beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad.

El proyecto, tutelado por el senador Francisco Chahuán (RN), ha quedado bajo un manto de sospechas tras las denuncias que señalan que el articulado habría sido copiado en su mayoría de un texto ingresado por la abogada de internos de Punta Peuco.

La controversia se instala ya que el catálogo de beneficiarios es tan laxo que permitiría el arresto domiciliario de violadores, narcotraficantes e incluso de Mauricio Hernández Norambuena, el único condenado por el asesinato del fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

Sin piso desde Republicanos, UDI y RN

Ante la gravedad de los hechos, el presidente de los Republicanos, Arturo Squella, fue tajante al restarle prioridad a la iniciativa: “En técnica legislativa, al articulado, le falta mucho trabajo. Por lo mismo, jamás se me ocurriría recomendar que se le ponga urgencia (legislativa)”, sentenciando además que “las urgencias son otras”.

Desde la UDI, el diputado Guillermo Ramírez también tomó una distancia crítica en Canal 13, asegurando que la propuesta “debe ser mejorado... tiene que ser mucho más restrictivo de lo que es hoy día”. El presidente del gremialismo enfatizó que una normativa de esta magnitud requerirá meses de un debate extremadamente riguroso para no pasar por alto el respeto a las víctimas.

“Como está es una verdadera locura”

La fractura más profunda, sin embargo, se dio en el mismo partido de los autores. La diputada Ximena Ossandón calificó la maniobra como “un error” y tildó el avance de la ley como algo “realmente impresentable”.

La legisladora de Renovación Nacional insistió en que el beneficio solo debería limitarse a diagnósticos en fase terminal irreversible, bajo estrictas certezas de no reincidencia. Al cerrar su análisis sobre la labor de los senadores, Ossandón no ocultó su asombro: “Votaron solo la idea de legislar... pero el proyecto como está es una verdadera locura”.