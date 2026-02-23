;

La Liga de Primera ya tendría a su primer entrenador destituido: se va sin puntos ni goles

Según información de ADN Deportes, Javier Torrente tiene las horas contadas en Everton.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

FOTO: MAURICIO TORO/AGENCIAUNO

FOTO: MAURICIO TORO/AGENCIAUNO / MAURICIO TORO/ AGENCIA UNO

Everton terminó la temporada pasada muy mal y, en el inicio de este 2026, las cosas solo han empeorado para el cuadro viñamarino.

En las cuatro primeras fechas de la Liga de Primera, los “ruleteros” suman cuatro derrotas y, para colmo, no han convertido ningún gol, por lo que desde la dirigencia ya toman decisiones para cambiar el rumbo.

Según información de ADN Deportes, Javier Torrente tiene las horas contadas como entrenador de los “Oro y Cielo”, finalizando así su tercera etapa como DT del equipo.

El técnico uruguayo volvió al Estadio Sausalito para las últimas seis fechas del torneo 2025, donde solo por diferencia de gol consiguió salvar al equipo del descenso.

En total, fueron 10 los partidos que alcanzó a dirigir en esta tercera etapa en Everton, con solo un triunfo, un empate y ocho derrotas. Además, el último gol que su equipo convirtió fue el 10 de noviembre de 2025, en su victoria por 2-1 ante Cobresal.

