“Es de tal entidad que no podía esperar”: presidente de la UDI asegura que hubo un motivo urgente para reunión Boric-Kast

El timonel del gremialismo, Guillermo Ramírez, reveló que el gabinete de Boric insistió en la cita debido a una información calificada como crítica.

Mario Vergara

A solo 72 horas de que se realice la ceremonia de cambio de mando, una reunión de carácter “urgente” entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, sacudió la agenda política este domingo. El encuentro, que se desarrolla actualmente en el Palacio de La Moneda, fue solicitado de manera sorpresiva por la actual administración, invocando la necesidad de transmitir una información de extrema relevancia que, según el criterio del Ejecutivo, no podía esperar hasta el traspaso oficial.

Los detalles de este acercamiento fueron revelados por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13. Según el parlamentario, los contactos se iniciaron el sábado, cuando el gabinete de Boric se comunicó con el equipo de Kast para alertar sobre una situación que requería ser comunicada de forma inmediata.

La insistencia de Palacio

Inicialmente, el entorno del futuro jefe de Estado habría intentado postergar la conversación para después de la asunción al mando. “Desde el gabinete del Presidente (Kast) respondieron que estamos a 72 horas del cambio de mando y que pensaban que cualquier tema urgente se podía conversar después”, relató Ramírez. No obstante, desde La Moneda insistieron en que el asunto era “lo suficientemente importante” como para requerir una cita previa.

La premura del Gobierno fue tal que, a pesar de que Kast se encontraba regresando de una gira por Estados Unidos tras un viaje nocturno, se mantuvo la presión para concretar el diálogo. “Ante esa insistencia, el Presidente Kast tomó la decisión de concurrir a La Moneda para lo que el Presidente Boric tenga que decir”, explicó el timonel gremialista.

Un “acto de fe” ante la gravedad

Hasta el momento, el contenido de la reunión se mantiene bajo estricta reserva, y ni siquiera en las filas de la coalición entrante conocen los puntos a tratar. Ramírez subrayó que la asistencia de Kast obedece a un “acto de fe” respecto a la seriedad del llamado oficial.

“Esta reunión obedece al hecho de que, de acuerdo al criterio de La Moneda, la situación que hay que conversar es de tal entidad que no podía esperar”, sentenció el diputado, dejando entrever que el escenario planteado por el Gobierno saliente obligó a romper la planificación del equipo del mandatario electo en la antesala de su llegada al poder.

